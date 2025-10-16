Stabskoordinator till Göta trängregemente T 2
2025-10-16
Vill du ta ett nästa steg i karriären, vara en del av något större och bidra till ett säkrare Sverige?
Nu söker vi en stabskoordinator till grundutbildningsbataljonen vid Göta trängregemente T 2. Försvarsmakten befinner sig på en omfattande tillväxtresa och detta är en ny befattning, vilket kommer att innebära möjlighet att påverka tjänsten och dess utformning. Du kommer att rapportera till enhetschef och ingå i enhetens ledning. Grundutbildningsbataljonen består av yrkesofficerare, reservofficerare, civila medarbetare och anställda soldater som har till uppgift att utbilda värnpliktiga under grundutbildning till T 2 krigsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du stödjer enhetschefen, tillika bataljonschef, och ledningen i det dagliga arbetet på bataljonen. Vid enhetschefens frånvaro är du beredd att representera bataljonen vid regementsgemensamma möten och ordergivningar. Tillsammans med bataljonsledningenutvecklar du processer, leder projekt och följer upp enhetens arbete.
Övriga arbetsuppgifter
• Stödjer enhetschef i att leda och följa upp enhetens verksamhet
• Stödjer enhetschef i förvaltningsrättsliga frågor
• Stödjer enhetschef med administration och beredning av ärenden och handlingar
• Stödjer med ekonomisk uppföljning
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Mycket god förmåga att utrycka sig i tal och skrift, i svenska och engelska
• Aktuell erfarenhet av administrativt arbete
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning
• Aktuell erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet av system SAP/PRIODina personliga egenskaper
Du tycker om att ta ansvar, är initiativrik, och har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan agera självständigt. Du är flexibel, noggrann och har en förmåga till holistiskt synsätt. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa/bygga goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. Du trivs i en organisation under tillväxt och drivs av att arbeta i lag.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning - civil befattning
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Individuell lönesättning
Tjänsteresor förekommer i tjänsten
Tillträde sker enligt överenskommelse under våren 2026
Tjänsten är placerad på Göta trängregemente, T 2, i Skövde och innebär krigsplacering
För frågor om tjänsten vänligen kontakta:
Enhetschef Övlt Magnus Elg, nås via växeln
För frågor om rekryteringsprocessen vänligen kontakta:
HR-generalist Olivia Remmerth, nås via växeln
Fackliga representanter:
OFR/O Martin Zetterman
OFR/S Johan Törling
Seko Claes Andersson
SACO Ulf Granlöf
Samtliga nås via växel 010-825 10 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-14
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser och ett CV. Vid intervjun ska du kunna uppvisa betyg på genomförda utbildningar.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
