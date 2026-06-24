Stabschef till Socialförvaltningen
Motala kommun, Stab Socialförvaltningen / Chefsjobb / Motala Visa alla chefsjobb i Motala
2026-06-24
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
I Motala är all socialtjänst samlad inom samma förvaltning. Vi arbetar hela tiden med att utvecklas och möta befintliga och kommande behov. Det pågår mycket utvecklings- och förändringsarbeten som ska ta oss till en socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i framkant!
Vi vill se till att socialförvaltningen är en robust och flexibel verksamhet som kan möta uppdragen framåt. Därför delar vi nu upp nuvarande stab i två verksamheter. Verksamheten "Stab och administrations" uppdrag är att ge administrativt och operativt stöd till nämnd, ledning och verksamheter samt samordning, styrning och specialiststöd inom administrativa processer och verksamhetsnära stödfunktioner. Verksamheten kommer hålla ihop och driva socialförvaltningens planerings- och uppföljningsprocess.
Inom verksamheten Stab och Administration finns för närvarande 13 medarbetare med sju olika typer av uppdrag. Det är handlar om nämndadministration och förvaltningsadministration, systemförvaltning av verksamhetssystem, lokalsamordning, upphandlingsfunktion och en regional koordinator.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-24Arbetsuppgifter
Som stabschef ingår du i socialförvaltningens ledningsgrupp. Du har det direkta ledningsansvaret för medarbetarna som arbetar inom ditt område. Din chef är socialdirektören. Att vara chef och ledare inom socialtjänsten är ett spännande och mångfacetterat uppdrag! I våra roller har vi ansvar för en viktig del av samhället. I chefsuppdraget ansvarar du för personal, ekonomi och verksamhet. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar där du verkar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.
Du ansvarar för att planera, följa upp och utveckla verksamheten i förhållande till gällande lagstiftning, politiska mål och interna styrdokument. Inom förvaltningen och kommunen, finns olika stödfunktioner till din hjälp.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Vi söker dig som har högskoleexamen som ekonom, statsvetare eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Du har arbetat i ledande position och har vana vid att arbeta i offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av intern och extern samverkan på lokal och regional nivå.
• Det är meriterande med tidigare erfarenhet av chefskap eller ledarskap.
Personliga kompetenser:
• Som stabschef är det viktigt att du har förmågan att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du ser möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
• Som chef skapar du tillit och trygghet hos medarbetarna genom att prestigelöst visa en trovärdig bild av dig själv. Du agerar med hög moral och lever som du lär. Du skapar ett öppet klimat där vi lär oss av våra misstag. Du agerar med transparens och välkomnar all feedback. Genom att vara tydlig och kommunikativ i ditt sätt att leda ges möjlighet att skapa teamarbete och individuell utveckling för att nå överenskomna resultat och möta nya behov.
• Som chef är du är trygg och har mod att hantera utmanande situationer och nödvändiga samtal. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
• Du skapar engagerade och motiverade medarbetare genom att inspirera och uppmuntra till delaktighet och nyskapande. Du har förmågan att skapa en vision och tydliggöra målen för medarbetarna så att det blir klart varför vi är på jobbet. Det blir meningsfullt för medarbetarna att agera och prestera i denna riktning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse med socialdirektören.
Arbetstid: Kontorsarbetstider med flex
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Stab Socialförvaltningen Kontakt
Biträdande Socialdirektör
Theres Sandstedt Johansson theres.sandstedt.johanson@motala.se Jobbnummer
9976153