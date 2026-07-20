Stabschef till Rättsavdelningen i Stockholm
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2026-07-20
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans Rättsavdelning söker en chef till avdelningens ledningsstab med placering i Stockholm.
Ansvar och arbetsuppgifter
Avdelningens stab ska skapa förutsättningar för en väl fungerande styrning och ledning av avdelningen. Som stabschef har du ansvar för att bidra till utveckling av avdelningens verksamhet, att samordna och driva avdelningsövergripande eller myndighetsövergripande uppdrag och att utgöra ett rådgivande strategiskt stöd till avdelningschefen och avdelningsledningen. Du har, utöver fokus på den egna avdelningen, alltid hela myndighetens perspektiv med dig och arbetet genomförs i samarbete med kollegor på andra avdelningar.
Du ansvarar för att vara med och bidra till myndighetens långsiktiga mål och avdelningens gemensamma inriktning. Du tillser att den interna styrningen och kontrollen inom avdelningen uppfyller de krav som ställs på verksamheten. Du leder en grupp om 13 kvalificerade medarbetare som tillsammans med dig utgör stabsfunktionen på avdelningen. Du har också ett nära samarbete med chefer inom övriga avdelningar på myndigheten. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar.
Rollen kräver att du har mycket god förmåga att omsätta strategiska mål till operativt arbete. Genom en aktiv dialog om syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för dina medarbetare att ta stort ansvar för resultat och utveckling. Du har en aktiv roll att driva samarbetsfrågor utifrån ett större samhällsperspektiv tillsammans med andra inom myndigheten och med andra myndigheter och aktörer. I rollen ingår att delta i det rättsliga arbetet på avdelningen och att ansvara för utvecklingen av det rättsliga digitaliseringsarbetet.
Som stabschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och din närmast överordnade chef är avdelningschefen.
Som chef i Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du är en engagerad chef med ett enastående ledarskap där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet bidrar du till att medarbetarna har en hälsofrämjande arbetsmiljö.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Vi söker dig som
har juristexamen
har tidigare chefserfarenhet
har god ledarskapsförmåga
utvecklar långsiktiga och positiva målbilder
främjar nya idéer och utvecklar lösningar som stödjer utveckling
tar egna initiativ och agerar proaktivt, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
har god kännedom om och erfarenhet av Försäkringskassans uppdrag och interna styrning
har erfarenhet av organisationsutveckling och av att arbetat med styr- och ledningssystem
har erfarenhet av strategiskt arbete på myndighetsövergripande nivå
har erfarenhet av ledningsgruppsarbete på högre organisatorisk nivå inom staten
har erfarenhet av samverkan mellan statliga myndigheter och av dialoger med lagstiftaren
har erfarenhet av arbete i liknande verksamhet
har erfarenhet av tvärfunktionellt arbete i större organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperPubliceringsdatum2026-07-20Övrig information
En tillsvidareanställning, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm (Telefonplan).
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Ingrid Utne, 010-112 65 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emil Jarengrim, emil.jarengrim@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Petter Hammarbäck, 010-111 38 08. ST: Behzad Barkhodaee, 010-116 22 96. Saco-S: Henrik Fridsten Schornack, 010-112 48 17 eller Daniel Rander, 010-116 28 77. Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10006381