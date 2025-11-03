Stabschef till Bidragsbrottsavdelningen i Göteborg
Vi intensifierar våra insatser mot bidragsbrott inom socialförsäkringen. Vill du vara med och bidra?
Försäkringskassans främsta uppdrag är att administrera en stor del av den svenska socialförsäkringen. Under 2024 fattade myndigheten cirka 21 miljoner beslut och betalade ut cirka 262 miljarder kronor. Pengarna som betalas ut ska gå till den som har rätt till ersättning, men varje år går mycket stora belopp av samhällets resurser förlorade till följd av bidragsbrottslighet. Konsekvenserna är allvarliga bland annat genom att tilliten till de gemensamma välfärdssystemen äventyras.
Vi stärker vår förmåga att arbeta mot bidragsbrott genom att inrätta en ny avdelning, Bidragsbrottsavdelningen, där vi samlar Försäkringskassans kompetens, kunskap och kapacitet inom området. Avdelningen kommer att ha ett sammanhållet ansvar för det myndighetsövergripande arbetet med att förebygga och motverka bidragsbrott, från operativ nivå till strategisk nivå. Det innebär att avdelningen kommer att ha en avgörande roll i Försäkringskassans arbete mot bidragsbrott och bidra till utvecklingen inom ansvarsområdet, såväl inom myndigheten som externt.
Vi söker en engagerad och målmedveten stabschef till Bidragsbrottsavdelningen. Här finns en möjlighet för dig som tillsammans med dina kollegor i avdelningens ledningsgrupp vill utveckla och leda en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag.
Ansvar och arbetsuppgifter
Avdelningens stab ska skapa förutsättningar för en väl fungerande styrning och ledning av avdelningen. Som stabschef har du ansvar för att bidra till utveckling av avdelningens verksamhet, att samordna och driva avdelningsövergripande eller myndighetsövergripande uppdrag och att utgöra ett rådgivande strategiskt stöd till avdelningschefen och avdelningsledningen. Du har, utöver fokus på den egna avdelningen, alltid hela myndighetens perspektiv med dig och arbetet genomförs i samarbete med kollegor på andra avdelningar.
Inledningsvis blir en viktig uppgift att samla avdelningen till en sammanhållen verksamhet med gemensamma mål och en tydlig strategi. I arbetsuppgifterna för staben ingår att koordinera regeringsuppdrag, till exempel uppdraget att kraftsamla mot organiserad brottslighet inom välfärden, att driva arbetet med att implementera reformer som rör arbetet mot bidragsbrott och att samverka med andra myndigheter. Därtill ska staben arbeta med sedvanliga stabsuppgifter, som stöd i administrativa, finansiella och säkerhetsrelaterade frågor.
Stabschefens roll är att forma och utveckla stabens verksamhet för att på bästa sätt kunna utföra dessa uppgifter.
Som chef i Försäkringskassan leder du verksamheten utifrån en helhetssyn och med utgångspunkt i fattade beslut. Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom dialog om avdelningens och verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att stabens medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för områdets resultat och för sin egen utveckling. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och din närmast överordnade chef är avdelningschefen.
I ditt uppdrag är du ett stöd för avdelningschefens beslutsfattande och tar ansvar för att fattade beslut genomförs inom din verksamhet. Som stabschef/verksamhetsområdeschef har du ett ansvar för att uppnå relevant balans mellan operativt och strategiskt arbete, kort och lång sikt samt människor och uppgift. Du har verksamhetsansvar, budgetansvar samt personalansvar.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av ledningsarbete på högre organisatorisk nivå inom staten
• har god ledarskapsförmåga
• har god strategisk förmåga med helhets- och utvecklingsperspektiv
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har mycket god analysförmåga
• tar egna initiativ och agerar proaktivt, får saker att hända och tar ansvar för resultatet
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
• har god kommunikativ förmåga
• har erfarenhet av att leda tvärfunktionellt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Arbetspsykologiska test kan komma att användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm (Telefonplan), Göteborg eller Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta överdirektör Maria Rydbeck, 010-111 68 31. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Stig Lindblom, 010-116 90 63, stig.lindblom@forsakringskassan.se
eller Anneli Wetterholt, 010-118 68 12, anneli.wetterholt@forsakringskassan.se
. Fackförbundet ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, Saco-S: Daniel Rander, 010-116 28 77, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 november 2025. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service till medborgarna. Ersättning
Individuell lönesättning
