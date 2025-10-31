Stabsassistenter till Infrastrukturavdelningen, Försvarsstaben
Har du genomfört din värnplikt och är intresserad av stabsarbete på strategisk nivå?
Hos Försvarsstabens infrastrukturavdelning blir du en del av arbetet med att bygga upp framtidens försvarsinfrastruktur.
Genom strategisk ledning av planering för expansion av byggnader, anläggningar och markområden möjliggör vi Försvarsmaktens tillväxt - på ett sätt som värnar miljö, hållbarhet och våra gemensamma riksintressen. Här får du ta ansvar, bygga erfarenhet och samtidigt bidra till att Sverige står starkt - både militärt och miljömässigt.
Om enheten
Försvarsstabens infrastrukturavdelning (HKV FST STÖD INFRA) är en del av Högkvarteret och leder samt inriktar anskaffning, vidmakthållande och avveckling av all infrastruktur inom Försvarsmakten. Infrastrukturavdelning leder även arbetet med riksintressebevakning, miljö- och hållbarhet samt miljöprövningstillstånd. Infrastrukturavdelningen är indelad i ledning, stab och sektioner för planering, genomförande, fysisk planering, miljöprövning samt miljö- och hållbarhet. Därutöver verksamhetsleds fem (5) ytterligare enheter på andra platser i Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent på Försvarsstabens infrastrukturavdelning avdelning är din förstahandsuppgift att stödja i planering och genomförande av avdelningens stabstjänst. Ett centralt inslag i stabstjänsten kommer att vara analys och fördelning av inkomna tjänsteuppgifter till sektionerna inom avdelningen.
Dessutom kommer du att arbeta med stabsadministrativa uppgifter såsom upprättande av skrivelser, protokoll, bokningar, beställningar, uppdatering av samarbetsytor, beställningsanmodan, skiftplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem.Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
Kvalifikationer
• Aktuell genomförd värnplikt eller GMU i Försvarsmakten
• Genomförd stabstjänstutbildning inom Försvarsmakten
• Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God vana av att använda Microsoft Officepaketet
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och noggrann, levererar resultat med rätt kvalitet inom tilldelad tid. Du har en god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad både i grupp och som enskild individ och alla jobbar mot ett gemensamt mål. Du tar initiativ och har en god förmåga att arbeta i högt tempo med komplexa ärenden.
Meriterande
• Erfarenhet som stabsassistent, underrättelseassistent eller bekämpningsassistent
• Erfarenhet av FM ledningsstödssystem (Prio, Vidar, SWECCIS, ISUS, Sharepoint)
• Erfarenhet av tidigare eller nuvarande anställning inom FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: GSS-K, anställningen inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Befattning: Militär, GSS/K
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Mikael Klein, stf C FST STÖD INFRA 070-301 68 39
Information om rekryteringsprocessen
Maria Törnqvist Rekryteringsspecialist
Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO-S HKV Stefan Ungerth
Försvarsförbundet OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO Liselott Larsson
Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
