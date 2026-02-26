Stabsassistent-Rekrytering GSS/K
2026-02-26
Vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet och där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig.
Om Fältjägargruppen
Fältjägargruppens (FJG) främsta uppgift är att utbilda en hemvärnsbataljon och har även uppgiften att stödja frivilligverksamheten i Jämtlands län. I denna befattning är du en del av Fältjägargruppens planeringssektion. Arbetsuppgifterna löses genom samarbete inom sektionen, med
utbildningsgruppens övriga sektioner och med förbandsdelar ur Hemvärnet. Planeringssektionen samordnar förbandets planerings- och genomförandeverksamhet. Vid FJG arbetar idag 30 anställda.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja rekryteringskoordinator genom att hantera och administrera hemvärnssoldater i rekryteringsprocessen. Du kontaktar sökande och lägger upp en plan för omhändertagande samt dokumenterar i av Försvarsmakten valda system
• Arbeta som stabsassistent där du utgör ett stöd i FJG stabsarbete och ledningsfunktion
KRAVPubliceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Grundläggande militär utbildning (GMU) eller grundutbildning med värnplikt i svenska Försvarsmakten
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Tjänsten kännetecknas av ett högt personligt ansvarstagande där du förväntas vara flexibel, självgående, noggrann, strukturerad samt inneha analytisk förmåga. Du trivs med att ta initiativ och drivs av att arbeta under tidspress och har förmågan att växla tempo när så krävs. Förmåga att arbeta enskilt och i grupp är en förutsättning. Vi ser att du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare samt bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap om hemvärnets utbildningssystem
• Tidigare arbetserfarenhet av stabstjänst
• Körkort *B* (manuell växellåda)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad enligt avtal för GSS/K. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Befattning: Militär.
Arbetsort: Östersund.
Tjänsten innefattar helg- och kvällstjänstgöring.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Försvarsmakten värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen. Resor inom landet och egen region förekommer.
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Anders Olsson
Fackliga företrädare
SEKO/F: Susanne Thunberg
OFR/S Försvarsförbundet: Annelie Forshage
OFR/O: Janne Almgren
SACO: Sture Sundqvist
Samtliga personer ovan nås via FM växel 010-825 10 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-15. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
