Stabsassistent Vid Ledningsstödsektionen J6 Till Fmlog Stab (gss/k)
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2026-07-10
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Vill du arbeta med ledningsstödsystem inom Försvarsmakten? Är du beredd att anta utmaningen att bidra till utvecklingen av samband och IT-system inom ett krigsförband i stark tillväxt? Då kan det finnas en plats för dig hos oss på J6, FMLOG Stab.
Om arbetsplatsen
FMLOG stödjer Försvarsmaktens krigsförband i att lösa sina uppgifter på samtliga beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. Tillsammans säkerställer vi att Försvarsmaktens operativa förmåga, såväl nationellt som internationellt, upprätthålls.
Ledningsstödsystem utgör ett direkt stöd till verksamheten och är en förutsättning för att kunna upprätthålla samband och ledningsförmåga i samtliga konfliktnivåer.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som stabsassistent på J6 arbetar du huvudsakligen i kontorsmiljö och har en central roll inom sektionen. Du utgör ett viktigt stöd i det dagliga arbetet och bidrar till att skapa struktur och samordning inom verksamheten.
Arbetsuppgifterna omfattar administrativt stöd samt, utifrån verksamhetens behov och din kompetens eller ditt intresse, även stöd inom beredning och informationsbearbetning. I rollen ingår också att samverka med övriga funktioner inom staben.
Du behöver ha god analytisk förmåga och kunna formulera välgrundade bedömningar, framför allt i skriftlig dokumentation. Befattningen ställer krav på att kunna strukturera och hantera information i digitala system samt på god förmåga att kommunicera muntligt och samarbeta med andra.
Utvecklingen av befattningen sker i dialog med den enskilde medarbetaren. Det finns möjlighet att inrikta den individuella kompetensutvecklingen mot ledningsstödsystem utifrån eget driv och intresse, i linje med sektionens uppgifter. Detta kan exempelvis innebära deltagande i externa utbildningar eller utvecklingsprojekt.
Tjänsten innefattar resor utanför tjänstgöringsorten.Kvalifikationer
Grundläggande soldatutbildning
Gymnasieexamen.
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Goda kunskaper i Officepaketet.
B-körkort.
Meriterande
Utbildning inom signal-, sambands- eller IT-tjänst inom Försvarsmakten.
Kunskaper om Försvarsmaktens ledningsstödsystem.
Erfarenhet av stabstjänst.
Erfarenhet av att strukturera och bearbeta information.
Kunskaper om Försvarsmaktens IT- och stödsystem.
Erfarenhet av arkivering och registrering av handlingar inom statlig myndighet.
Relevant eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, ha god social förmåga samt kunna arbeta självständigt, initiativtagande och med ett kritiskt förhållningssätt. Du har lätt för att sätta dig in i nya och komplexa arbetsuppgifter samt besitter en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Vidare har du hög integritet, ett väl utvecklat säkerhetsmedvetande, hög personlig mognad och känner dig trygg i din yrkesroll. Verksamheten kan periodvis präglas av högt tempo, vilket ställer krav på att du kan hantera en hög arbetsbelastning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: Militär befattning. Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 år. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Befattningsnivå: OR 4–5
Arbetsort: Stockholm
Upplysningar om befattningen
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef; Jon Andersen (mailto:jon.andersen@mil.se
), VX 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO Anders Thulin
OFR/S Emanuel Derwinger
SEKO Lars-Erik Selström
OFR/O Bengt Rainer
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 23 augusti 2026.
Observera att det är semestertider och att tillgängligheten därmed är lägre under sommaren.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 86 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9998846