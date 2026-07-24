Stabsassistent till Infrastrukturavdelningen, Försvarsstaben
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2026-07-24
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Har du genomfört din värnplikt och är intresserad av stabsarbete på strategisk nivå?
Hos Försvarsstabens Infrastrukturavdelning blir du en del av arbetet med att bygga upp framtidens försvarsinfrastruktur.
Om enheten
Försvarsstabens Infrastrukturavdelning (HKV FST STÖD INFRA)
Försvarsstabens Infrastrukturavdelning är en del av Högkvarteret och leder samt inriktar anskaffning, vidmakthållande och avveckling av all infrastruktur inom Försvarsmakten.
Genom strategisk ledning av planering för expansion av byggnader, anläggningar och markområden möjliggör vi Försvarsmaktens tillväxt – på ett sätt som värnar miljö, hållbarhet och våra gemensamma riksintressen.
Infrastrukturavdelning leder även arbetet med riksintressebevakning, miljö- och hållbarhet samt miljöprövningstillstånd.
Infrastrukturavdelningen är indelad i ledning, stab och sektioner för planering, genomförande, fysisk planering, miljöprövning samt miljö- och hållbarhet. Därutöver verksamhetsleds fem (5) ytterligare enheter på andra platser i Sverige.
Om befattningen
Som stabsassistent på Försvarsstabens Infrastrukturavdelning avdelning är din förstahandsuppgift att stödja i planering och genomförande av avdelningens stabstjänst. Ett centralt inslag i stabstjänsten kommer att vara analys och fördelning av inkomna tjänsteuppgifter till sektionerna inom avdelningen.
Dessutom kommer du att arbeta med stabsadministrativa uppgifter såsom upprättande av skrivelser, protokoll, bokningar, beställningar, uppdatering av samarbetsytor, beställningsanmodan, skiftplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem.Publiceringsdatum2026-07-24KvalifikationerKvalifikationer
Aktuell genomförd värnplikt eller GMU i Försvarsmakten
Genomförd stabsassistentutbildning inom Försvarsmakten
Fullständig gymnasieutbildning med godkända betyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God vana av att använda huvuddelen av Microsoft Office applikationerna i datormiljö
Körkort BDina personliga egenskaper
Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och levererar resultat med rätt kvalitet inom tilldelad tid. Framträdande förmågor hos dig är att ta initiativ och att vara lösningsorienterad och du är både duktig på att samarbeta med andra och enskilt mot en gemensam målbild.
Du har förmågan att bibehålla en positiv attityd vid tidspress och motgångar samtidigt som du arbetar med komplexa ärenden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet som stabsassistent, underrättelseassistent eller bekämpningsassistent
Erfarenhet av FM ledningsstödssystem (Prio, Vidar, SWECCIS, ISUS, Sharepoint)
Erfarenhet av tidigare eller nuvarande anställning inom FörsvarsmaktenÖvrig information
Anställningsform: GSS-K, Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort: Stockholm
Sysselsättningsgrad: Heltid Befattning: Militär, GSS/K
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Mikael Klein, stf C FST STÖD INFRA 070-301 68 39
Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO-S HKV Stefan Ungerth
Försvarsförbundet OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO Liselott Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-24. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 88 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010512