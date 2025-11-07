Stabsassistent Till Genomförandeavdelningen På Fmlog Stab
Vill du vara en del av ett dynamiskt team som spelar en nyckelroll i att säkerställa Försvarsmaktens operativa förmåga genom effektiv logistikledning? Som stabsassistent inom FMLOG stab får du chansen att bidra till strategiska och operativa logistikinsatser i en miljö präglad av samarbete och utveckling.
Om enheten
Samordningssektionen på FMLOG stab är en del av Genomförandeavdelningen (J 3) och har en central roll i att leda den dagliga verksamheten inom FMLOG. Sektionen ansvarar för att samordna och genomföra operativ och taktisk ledning av logistikinsatser, med målet att stärka Försvarsmaktens förmåga att agera nationellt och internationellt. FMLOG stab sitter i lokaler vid Gärdet i Stockholm tillsammans med bland annat FMLOG transportenhet. I sektionen arbetar vi nära varandra och har en stark gruppkänsla med stor omtanke och respekt för såväl varandra som det viktiga arbete vi utför varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som stabsassistent inom FMLOG stab får du möjlighet att utvecklas inom logistikområdet och stabstjänst. Tjänsten erbjuder en spännande och varierad vardag där du får en djup insikt i hur den bakre logistiken i Försvarsmakten fungerar och hur det är att arbeta i en högre militärstab. Denna tjänst är perfekt för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Försvarsmakten och få värdefull arbetslivserfarenhet.
Som stabsassistent på FMLOG biträder du stabsmedlemmar främst genom följande generella arbetsuppgifter;
• Hantera informationssystem.
• Stödja avdelningen med funktionsvisa uppgifter
• Behärska aktuella funktionsapplikationer för egen funktion
• Samordna uppföjning av lägeskartor och tablåer
• Samordna arbetet med utarbetande av orienteringar, order, anvisninigar, rapporter, sammanställningar och rapporter vid egen funktion
• Sambands-, expeditions- och arkivtjänst
•
Tjänsten kräver att du tar eget ansvar för att upprätthålla din fysiska förmåga och soldatkunskaper. I samråd med din chef, söker och genomför du utbildningar som passar din personliga utvecklingsplan, tillsammans med övriga stabsassistenter vid staben.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
• Fullgjord militär grundutbildning alternativt värnplikt
• Gymnasieexamen eller motsvarande
• Körkort klass B (manuell)
Meriterande:
• Tjänstgöring vid bataljonsstab, kompaniledning eller ledningspluton.
• Erfarenhet av arbete med säkerhets- och underrättelsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med logistik- och sambandsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med planeringsuppgifter
• Erfarenhet av arbete med arkiv- och expeditionsuppgifter
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT-system, PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• Utbildad på Försvarsmaktens kryptoapparater och kryptotelefoner
• Goda kunskaper i engelska
• God användarfärdighet i Word, Excel, PowerPoint och Outlook
• Genomförd grundkurs i stabstjänst
• Tidigare anställd inom FörsvarsmaktenDina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i tjänsten som stabsassistent behöver du trivas i en miljö med varierande tempo. Du är noggrann och har lätt för att ta egna intiativ inom eget ansvarsområde och mot gemensamt uppsatta mål. Du är en lagspelare som sätter gruppens resultat framför dina egna.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSSK, provanställning kan tillämpas i enlighet med lag/kollektivavtal
• Sysselsättningsgrad: Heltid
• Arbetsort: Stockholm
• Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontakta:
Rekryterande chef Axel Gustafsson
Fackliga företrädare:
• OFR/S Håkan Antonsson
• SEKO Eva-Britt Steen
• OFR/O Julia Back
• SACO Madeleine Bagge
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
ANSÖKAN:
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-05. I denna rekrytering använder vi oss av urvalsfrågor, utöver att besvara dessa bifogar du endast ditt CV.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
