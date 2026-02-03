Stabsassistent till F 16
Som stabsassistent vid planeringsavdelningen (A5) kommer du vara en del av ett lösningsinriktat arbetslag som stödjer C F 16 planeringsarbete i syfte att uppnå taktiskt önskvärda effekter. Som en del av avdelningen kommer du att få lära dig mycket om hur en flygflottilj fungerar och få möjlighet att bygga ett stort kontaktnät på och utanför förbandet. Detta kan vara en fördel för dig som är intresserad av att vidareutbilda dig inom Försvarsmakten (FM) till specialistofficer eller officer.
Om enheten
Flottiljstaben är den enhet som bereder och ordersätter förbandschefens uppdrag till direkt underställda enheter. Planeringsavdelningen huvuduppgifter är främst att arbeta med långsiktig planering samt samordna förbandets utveckling på längre sikt. Avdelningen leder regelbundet planeringsarbete, med deltagare från övriga avdelningar ur flottiljstaben och förbandets ingående enheter. Avdelningen har ett tätt internt samarbete där stor vikt läggs vid trivsel och ett gott arbetsklimat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• stödjer med planering och genomförande
• stödjer administrativt med till exempel: beställningar, kundvagnar, bokningar, föra protokoll m.m.
• stödjer med att bereda underlag åt C A5
• stödjer med samverkan mellan övriga avdelningar inom flottiljstaben
• är en del av staben i krigsförbandet och ska kunna verka i rollen som stabsassistent och rapportmottagare.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd värnplikt eller militär grundutbildning
• God vana av arbete med MS Office
Personliga egenskaper
Du har ett strukturerat arbetssätt, är lyhörd och flexibel. Du trivs med att ha flera uppgifter i gång samtidigt och har förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar självständigt när det krävs och har lätt för att samarbeta med andra. Med ett professionellt och positivt förhållningssätt bygger du förtroendefulla relationer i din omgivning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Körkort B
• Relevanta erfarenheter från Försvarsmakten, gärna flygvapnet
• Tjänstgöring inom stab eller ledningsgrupp
• Kunskap i systemet SAP/PRIO.
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtalet (8 + 4 år) som kan inledas med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Tillträdesdatum: Snarast eller efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen:
Mj Johan Sahlberg, C A5
Mejl: Johan.sahlberg@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-20. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
