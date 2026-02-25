Stabsassistent till 31.Flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 31.flygbasbataljonen tjänstgör du vid Helikopterflottiljens största enhet och blir en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som stabsassistent ledning/samband vid bataljonsstaben.
31.Flygbasbataljon
31.Flygbasbataljonen består av fyra kompanier samt en bataljonsledning med tillhörande bataljonsstab. De fyra kompanierna består av ett Stab & logistikkompani, Skyddsflygfältsarbetskompani, Flygbassäkerhetskompani samt Grundutbildningskompani. Din placering kommer bli i bataljonsstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsassistent bistår du med att hantera administrativa uppgifter inom bataljonstaben. Du utgör ett administrativt stöd till stabens alla funktioner i det dagliga arbetet. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat stödja med orderskrivande, producera underlag, lägga beställningar, skapa och följa upp tablåer.
Arbetsuppgifterna är av stor variation vilket ställer mycket höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras för att utveckla stabens arbetsmetodik.
Utifrån stabens behov och individens intresse kommer befattningen inriktas mot stridsledning, underrättelse, logistiktjänst, personaltjänst eller samband/ledning.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat alt pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
• Militärt förarbevis
Meriterande
• Tjänstgöring vid bataljonstab, kompanistab eller motsvarande
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Gruppbefälsutbildning
• Erfarenhet av att arbeta i system PRIO
Personliga egenskaper
Som person är du noggrann, pålitlig och lojal. Du har en hög arbetskapacitet och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du har lätt att ta egna initiativ och ansvar i varje given situation. Du är social och utåtriktad med hög kommunikativ förmåga, och känner dig trygg i att arbeta självständigt och med uppdragstaktik.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K, OR4 (Korpral)
Arbetsort: Linköping
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Stabschef, Mj Johan Borsgård, 013-28 30 00 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Personalofficer, Victoria Donderer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås via växeln på 013-28 30 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
