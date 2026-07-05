Stabsassistent I 21
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2026-07-05
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Stabsassistent till I 21, Sollefteå
Västernorrlands regemente I 21 med Jämtlands fältjägarkår söker nu en Stabsassistent till Genomförandeavdelningen vid Regementsstaben med placering i Sollefteå.
Vi är ett regemente, men med verksamhet på två orter. I både Sollefteå och Östersund utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av nedre Norrland".
Om enheten: G3 är regementsstabens genomförandeavdelning. G3 arbetar med den dagliga verksamheten på regementet. Uppgifterna på avdelningen varierar med allt från att planera och genomföra utomstående besök på regementet till att skriva regementsorder för kommande verksamhet.
Som stabsassistent har du goda möjligheter att knyta kontakter och dra lärdom om det militära yrket som kan komma väl till pass i din fortsatta personliga utveckling, kanske mot att bli yrkesofficer?
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Som stabsassistent vid G3 stödjer du avdelningen administrativt och logistiskt. Exempel på arbetsuppgifter inkluderar stödja med praktiska för- och efterberedelser vid möten och besök, registervård, uppdatera styrande dokument och administrativt stöd med kallelser, protokoll, beställningar m.m.
KRAV
Kvalifikationer: Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat, gymnasieutbildning med godkända betyg, god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift, samt B-körkort.
Meriterande: God förmåga i MS Office-programmen, befattning som Stabsassistent, administrativ erfarenhet, erfarenhet av system PRIO och VIDAR, erfarenhet av stabstjänst.
Personliga egenskaper: Befattningen som stabsassistent kräver att du har ett gott ordningssinne, ett prestigelöst agerande och hög social kompetens. Du kan hantera högt tempo och växla mellan olika arbetstempon och har förmågan att kunna växla mellan att arbeta självständigt och i grupp. Publiceringsdatum2026-07-05Övrig information
Anställningsform: GSS/K, Tjänsten är en militär befattning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Sysselsättningsgrad: Heltid, Arbetsort: Sollefteå, Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992726