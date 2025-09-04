Stabsassistent (gss/k) Till Systemlednings- Sektionen Vid Arméstaben
Är du ansvarsfull, strukturerad och noggrann samt har förmågan att se helheten utan att missa
detaljerna? Nu har du chansen att söka ett omväxlande och utvecklande arbete som stabsassistent
på Arméstaben!
Rekryterande enhet
Du kommer att tillhöra Rustningsavdelningen, och det är vi som rustar Försvarsmakten med
markmateriel. Vi som arbetar i denna avdelning ser till att Försvarsmakten förses med bland annat
soldatburna vapen, lastbilar, stridsvagnar, artilleripjäser, minsökare, spaningsutrustning och
luftvärnssystem för att nämna några materielsystem som vi ansvarar för. Det gör vi genom att
anskaffa materiel, styra materielen som redan finns i bruk, se till att materielen kan underhållas och
mycket annat.
Som stabsassistent kommer du att arbeta i en miljö med trevliga och lösningsorienterade kollegor
som alltid siktar på att göra sitt bästa. Du kommer även få en god inblick i stabsarbete, vilket kan
komma att vara meriterande vid en fortsatt karriär inom Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som stabsassistent
Som stabsassistent blir du en nyckelspelare i systemledningssektionens samordning. Huvuduppgiften
är att stödja och till del koordinera sektionens administrativa uppgifter så som:
• Arbetstidsplanering, personallistor, förordnanden, sändlistor och behörigheter mm
• Administrera möten och kallelser
• Ordna beställningar och bokningar
• Expertkunskap inom Emilia (intranät) och VIDAR (ärendehanteringssystem).
• Hantera avdelningsgemensamma resurser så som fordon och lokaler tillsammans med övriga
stabsassistenter
Ett flertal övriga arbetsuppgifter utöver ovanstående tillkommer och arbetet ställer höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras. Arbetet sker i nära samarbete med sektionens personal och vi hjälps åt tills du har vuxit in i rollen. Du kommer också att samarbeta med de andra stabsassistenterna vid avdelningen.
Vi frågade stabsassistenterna Elvira & Linnea vad dem tycker är det bästa med deras jobb:
"Det roligaste med att arbeta som stabsassistent på Rustningsavdelningen är att arbetsuppgifterna är så varierande. Ingen dag är den andra lik. Det är också spännande att få en bred inblick i Försvarsmaktens materielförsörjning och få veta mycket om vad som händer inom materielanskaffningar och annat. Arméstaben är en trevlig arbetsplats med väldigt inkluderande kollegor. Att samarbeta och jobba som ett team med de andra stabsassistenterna är också roligt."Kvalifikationer
• Genomfört svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkända
resultat.
• Gymnasieexamen eller motsvarande
Meriterande
• Gruppchefsutbildning från värnplikten/grundutbildningen
• Innehavt befattningen stabsassisten eller motsvarande
• Arbetat i en administrativ befattning eller funktion
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av lottning och ärendeuppföljning
• Kunskaper i något eller några av Försvarsmaktens IT-system: PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS
• God användarfärdighet i Word, Excel, PowerPoint och Outlook
• Genomfört grundkurs i stabstjänst
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och noggrann. Du har en god förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och är flexibel i hur du tar dig an nya uppgifter. Som person är du självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar strukturerat för att driva arbetet framåt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningsnivå: OR5, besitter du en annan nivå är du även då varmt välkommen med din ansökan.
Lön: Individuell lönesättning, enligt gällande avtal.
Anställningsform: tidsbegränsad anställning enligt avtal för anställning av gruppbefäl, soldater, sjömän inom Försvarsmakten (GSS/K). Anställningen inleds med sex månaders provanställning om det är din första anställning som GSS/K.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om befattningen kontaktas:
Ställföreträdande chef vid Systemledningssektionen, Cecilia Joneby. Nås via Försvarsmaktens växel
0171-15 70 00
För information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Felicia Stien Engvall nås via växel 0171-157000
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0171-15 70 00)
AST OF: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas
under ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
