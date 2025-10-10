Stabsassistent GSS/K till Livgardets planeringsavdelning
2025-10-10
OM TJÄNSTEN
Som anställd i Försvarsmakten bidrar du till Sveriges försvarsförmåga. I det säkerhetspolitiska läget vi idag befinner oss i har regeringen beslutat att stärka den militära förmågan. Detta innebär att Försvarsmakten och Livgardet (LG) växer. Du erbjuds därav en möjlighet att stärka försvaret av Sverige och bidra till denna resa tillsammans med varierande arbetsuppgifer och möjlighet till fysisk träning på arbetstid.
Livgardets regementsstab och planeringsavdelningen (G5) söker nu en stabsassistent. I Regementsstaben ingår 9 avdelningar som arbetar med olika områden. Här finns expertis och djup kunskap kring bland annat personal, kommunikation, logistik och säkerhet. Planeringsavdelningen arbetar framför allt med uppgifter längre sikt och berör ofta flera olika intressenter, därtill organisation och verksamhetsutveckling. Sammantaget arbetar vi för att krigsförbanden ska kunna genomföra sin verksamhet så bra och smidigt som möjligt mot av högre chef fastställda målsättningar.
BEFATTNINGEN ERBJUDER
I rollen som stabsassistent vid planeringsavdelningen är du delaktig i det planeringsarbete som skapar förutsättningar för och utvecklar Livgardets framtida verksamhet och krigsförband. På planeringsavdelningen får du en djup insyn i armén och Livgardets utveckling vad gällar verksamhet och organisation. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja avdelningschefen i administrativt arbete. Livgardets regementsstab eftersträvar effektiva samarbeten mellan avdelningarna och med Livgardets samtliga enheter. Det innebär att du under avgränsade perioder kan få uppgifter att understödja andra avdelningar eller enheter.
Arbetet är omväxlande och präglas stundtals av ett högt tempo.
Befattningen ger dig en inblick i hur ledningen av regementet fungerar och lämpar sig därför särskilt väl för dig som är intresserad av att i framtiden bli yrkesofficer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja chefen för planeringsavdelningen med administrativa uppgifter
• Ingå som stabsassistent vid dagligt stabsarbete och Militärbas Kungsängens verksamhetPubliceringsdatum2025-10-10KvalifikationerKvalifikationer
• Genomförd värnplikt eller GMU med godkända betyg
• Goda kunskaper i Microsoft Word, Excel, Powerpoint och Outlook
• Körkort BDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ordningssam, flexibel och prestigelös i ditt arbetssätt. Du trivs med att arbeta administrativt och enskilt men även i mindre grupper. Du tycker om att möta olika sorters människor och bistå med service. Du har förmåga att tempoväxla och att självständigt slutföra tilldelade uppgifter med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Pågående eller tidigare anställning i Försvarsmakten
• Erfarenhet av stabsarbete
• Förarbevis Pb, Llb och LPtgb
• Handhavandeutbildning Rakel
• Systemoperatörsutbildning MGSI, MGFI och MGL
• Utbildning och användning av säkerhetssystem inom Försvarsmakten som exempelvis FMAP-H/S och ISUS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: GSS/K. Försvarsmakten tillämpar som regel sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Omfattning: 100%
Arbetsort: Kungsängen
Tillträde: snarast enligt överenskommelse
Lön: individuell lönesättning
Frågor om tjänsten besvaras av chefen planeringsavdelningen Mj Robin Lenngren, nås via växeln: 08-584 540 00.
Vid fackliga frågor hänvisas till fackliga representanter vilka nås via Försvarsmaktens växel;
OFR/S: Örjan Jansson
OFR/O: Orry Finnermark
SACO: Per Textorius
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du beskriver varför du är lämpad för denna befattning tillsammans med intyg för de angivna utbildningarna inklusive militärtjänstgöringsintyg från värnplikten. Ansökan sker via Försvarsmaktens hemsida, www.forsvarsmakten.se.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
