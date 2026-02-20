Stabsassistent GSS/K sökes till 1.Helikopterskvadron
2026-02-20
Är du intresserad av en omväxlande tjänst vid Försvarsmaktens nordligaste helikopterskvadron? Vill du vara en viktig del av Sveriges helikopterförmåga vid krig och kris? Gillar du att jobba med människor, teknik och utmanande uppgifter. Nu finns det plats för dig - 1.Helikopterskvadron och genomförandesektion (S3) rekryterar två stabsassistenter.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
1.Helikopterskvadron är baserad i Luleå,och är helikopterflottiljens nordligaste krigsförband. Huvuduppgiften är att bedriva markoperativ verksamhet med helikopter och ansvara för flottiljens utveckling inom vintermiljö. Genomförandesektionen ansvarar för att leda verksamheten här och nu, vilket sker genom deltagande vid briefing och kontinuerlig samverkan. Sektionen svarar även för att rapportera till sidoordnad och högre chef. Vid övningar ingår S3 i MSE alternativt STAB. Vid genomförande av uppdrag/uppgifter sker samverkan med sidoordnade förband, myndigheter eller utländska förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bistå med att hantera administrativa uppgifter inom sektionens och stabens ansvarsområden
• Stödja uppdragsplanering och uppföljning för skvadronens enheter.
• Upprätthålla och utveckla soldatfärdigheter inom område.
• Bemanna del av skvadronstab vid övning och insats.
• Beredd stödja skvadronens informations- samt rekryteringsarbete gentemot skolor, mässor och ansvara för skvadronens sociala medier KvalifikationerKvalifikationer
• Lägst gymnasieexamen
• Genomförd värnplikt eller GMU med godkända vitsord
• Uppfyller FM FysS baskrav.
• Användarfärdigheter inom MS Office
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av stabstjänstgöring
• Genomfört GBU
• Militärt förarbevis och tyngre körkortsbehörighet
• Utbildad stabssoldat flyg Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, du är utvecklingsinriktad samt trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är flexibel och kreativ och kan jobba självständigt inom ramen för tilldelat ansvar. Du är noggrann och har god förmåga att prestera även under pressade förhållanden. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (GSS/K). Inledningsvis sex år med möjlighet till förlängning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå. Resor inom tjänsten förekommer.
Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens villkor
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen kan lämnas av:
Genomförandesektionschef Thomas Palmklint, nås via växeln på 0920 - 23 40 00
Fackliga representanter
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
ORF/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S 1.Hkpskv Kajsa Ljungberg
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln på 013 28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Den ska innehålla CV och personligt brev där du tydligt motiverar varför du är lämplig för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9755391