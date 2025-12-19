Stabsadministratör till Försvarsstabens Infrastrukturavdelning
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du intresserad av stabsarbete på strategisk nivå?
Hos Försvarsstabens infrastrukturavdelning blir du en del av arbetet med att bygga upp framtidens försvarsinfrastruktur.
Genom strategisk ledning av planering för expansion av byggnader, anläggningar och markområden möjliggör vi Försvarsmaktens tillväxt - på ett sätt som värnar miljö, hållbarhet och våra gemensamma riksintressen. Här får du ta ansvar, bygga erfarenhet och samtidigt bidra till att Sverige står starkt - både militärt och miljömässigt.
Om enheten
Försvarsstabens infrastrukturavdelning HKV FST STÖD INFRA är en del av Högkvarteret och leder samt inriktar anskaffning, vidmakthållande och avveckling av all infrastruktur inom Försvarsmakten. Infrastrukturavdelning leder även arbetet med riksintressebevakning, miljö- och hållbarhet samt miljöprövningstillstånd. Infrastrukturavdelningen är indelad i ledning, stab och sektioner för planering, genomförande, fysisk planering, miljöprövning samt miljö- och hållbarhet. Därutöver verksamhetsleds fem (5) ytterligare enheter på andra platser i Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabsadministratör på Försvarsstabens infrastrukturavdelning avdelning är din förstahandsuppgift att stödja i planering och genomförande av avdelningens stabstjänst.
Ett centralt inslag i stabstjänsten kommer att vara analys och fördelning av inkomna tjänsteuppgifter till sektionerna inom avdelningen. Som stabsadministratör arbetar Du tillsammans med och fördelar arbetet med stöd av avdelningens stabsassistenter
Arbetsområdet omfattar även uppgifter såsom upprättande av skrivelser, protokoll, bokningar, beställningar, uppdatering av samarbetsytor, beställningsanmodan, skiftplanering i PRIO, beredning och sammanställning av underlag i olika ledningssystem.
KRAV
Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom statsvetenskap eller motsvarande område som arbetsgivaren bedömer som relevant
• Aktuell och relevant erfarenhet av ärendeberedning inom statlig myndighet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God vana av att använda huvuddelen av Microsoft Office applikationerna i datormiljö
• Körkort BPubliceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad och noggrann, levererar resultat med rätt kvalitet inom tilldelad tid, då det tidvis är ett högt tryck på enheten så krävs en god förmåga att bibehålla en positiv attityd vid tidspress och motgångar. Det är viktigt att du är samarbets- och lösningsorienterad och tar initiativ i grupp och enskilt mot en gemensam målbild.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Erfarenhet som stabsadministratör, processledare stab eller stabsassistent
• Erfarenhet av att arbeta vid högre militär stab
• Erfarenhet av FM ledningsstödssystem (Prio, Vidar, SWECCIS, ISUS, Sharepoint)
• Erfarenhet av tidigare eller nuvarande anställning inom Försvarsmakten Övrig information
Anställningsform: Tilllsvidare, inleds med 6 månaders provanställning om du inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Befattning är civil Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Mikael Klein, stf C FST STÖD INFRA 070-301 68 39
Information om rekryteringsprocessen
FST STÖD STAB HR ESO
Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO-S HKV Stefan Ungerth
Försvarsförbundet OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
SEKO Liselott Larsson
Fackliga företrädare nås via FM växel 08-788 75 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-05. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• ----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9657737