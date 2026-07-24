Stabil Souschef
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-24
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Är du vår nästa stjärna? Upplev friheten hos RA Hospitality! 👨🍳✨
Vi söker dig som: · Har erfarenhet som Souschef och/eller Köksmästare
• Är trygg i en ledande roll och van att ta ansvar för drift, kvalitet och team
• Kommunikativ och kan kommunicera både på svenska och engelska
• Har god kunskap om ekonomi, planering och livsmedelssäkerhet
• Är flexibel, lösningsorienterad och professionell i ditt arbetssätt
• Trivs med att arbeta i olika köksmiljöer (särskilt vid bemanningsuppdrag)
Vi erbjuder:
• Möjlighet till varierande och utvecklande uppdrag
• Tillgång till både bemanningstjänster och rekryteringar
• Ett brett nätverk av restauranger, hotell och storkök
• Trygga villkor och stöd från oss som arbetsgivare/rekryteringspartner
• Möjlighet att matchas mot uppdrag som passar din profil och dina ambitioner
• Möjlighet till anställning både som heltid eller extra.
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7705717-2115552". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Stationsgatan 93D (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10011179