St1 / Välkommen In Piteå Extra
Larssons Försäljning AB / Kassapersonalsjobb / Piteå Visa alla kassapersonalsjobb i Piteå
2026-07-20
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Söker du ett extrajobb som innebär frihet under ansvar, varierande arbetsuppgifter och en härlig arbetsgrupp? Då är detta jobbet för dig!
Vi behöver förstärka vårt team med ytterligare kundlöftesvärdar och då vi har öppet dygnet runt så krävs det att du som söker tjänsten är beredd att jobba både dagtid, kvällstid, natt och helg. Vi ser gärna att du kan kombinera ett extrajobb hos oss med studier eller annat yrke. Ensamarbete förekommer.
För oss är det viktigt att ständigt överträffa kundens förväntningar och vi strävar alltid efter att utveckla vårt koncept för att möta kundernas behov. Vi vill erbjuda konsumenter en bekvämlighetlösning med mat och dryck i fokus, men också annat utbud och service som tex biltvätt.
Låter detta som ett jobb för dig? Tveka inte att skicka in en ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett driv till att utvecklas och som ser värdet i att uppfylla kundens förväntningar. Vi ser gärna att du har kassavana och att du tidigare jobbat med människor och bemötande, stor vikt läggs dock vid personlig lämplighet.
Kort och gott är den vi söker:
Någon som älskar att arbeta med människor och sätter kunden i fokus
Någon som är ordningsam.
Någon som gillar att ha många bollar i luften men fortfarande fokuserar på detaljerna
Någon som brinner för försäljning
Du behöver vara 18 år fyllda
Skicka din ansökan till Alexander Larsson, email: 78507Pitea@Valkommenin.se
Obs! Din ansökan skall innehålla ett CV, personligt brev samt foto. Ansökningar som inte är fullständiga kommer inte att medtas i rekryteringsprocessen.Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta Alexander Larsson. Urval sker löpande, så skicka in ansökan med CV och personligt brev med foto så snart som möjligt. I din ansökan får du gärna berätta varför du sökt tjänsten och varför du tror att denna tjänst är rätt för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: 78507Pitea@Valkommenin.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundlöftesvärd Extra". Arbetsgivare Larssons Försäljning AB
(org.nr 559174-9196), https://valkommenin.se
Prästgårdsgatan 56 (visa karta
)
941 37 PITEÅ Kontakt
Alexander Larsson 78507Pitea@Valkommenin.se 0911-10770 Jobbnummer
10006763