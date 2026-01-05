ST-läkare, vikariat, till Vårdcentralen Södertull i Lund
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-01-05
Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Bli en del av vårt engagerade team! Vi söker en driven ST-läkare som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang på Vårdcentralen Södertull. Välkommen till oss!
Vårdcentralen Södertull ligger i centrala Lund med goda pendlingsmöjligheter och är en av Lunds största vårdcentraler med en mångfacetterad personal med bred kompetens. Vi har cirka 11 300 listade patienter i olika åldrar. Läkarkåren består av en blandning av specialister i allmänmedicin, ST-läkare samt AT-läkare. På vårdcentralen arbetar dessutom medicinska sekreterare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist, kurator, psykolog och fysioterapeuter. Vi finns i stora luftiga lokaler som är väl anpassade för verksamheten där alla får plats under ett och samma tak.
Vi har en stabil och välfungerande bemanning samt en god arbetsmiljö som främjar trivsel och effektivt teamarbete. Vi är måna om att ha en god arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och stolta över att vi tillsammans gör vårt bästa för patienterna vi dagligen möter.
Den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna proffesionsmöten, vi följer upp vår verksamhet via bland annat MedRave och arbetar med ständiga förbättringar. Handledning och utbildningsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Vi bedriver sjukvården genom planerad mottagning, akut mottagning och hembesök.
Vi är positiva till kompetensutveckling och engagemang. Vi driver ett ständigt utvecklingsarbete/förbättringsarbete och som medarbetare har du möjlighet att påverka ditt arbete och arbetssituation. Du erbjuds även regelbundna yrkesträffar och utbildningstillfällen. Vi har gemensamma utvecklingsdagar årligen för att främja samverkan mellan yrkesgrupper och för att utvecklas tillsammans.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Här erbjuder vi ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Hos oss får du möjlighet att följa olika vårdförlopp med komplexa överväganden i nära samarbete med kompetenta medarbetare och våra vårdgrannar. Därtill arbetar du med vanligt förekommande uppgifter på vårdcentral, som exempelvis egen mottagning med både planerade och akuta besök, barnavårdscentral (BVC), hemsjukvård och särskilt boende. Vidare fungerar du även som stöd till sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras arbete. Din roll fyller en viktig funktion på vårdcentralen och det förväntas därför att du är redo att under handledning ha en aktiv roll i den vård som bedrivs. Teamsamverkan där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt.
Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. Blir specialiseringstjänstgöring aktuellt kommer du i samarbete med din handledare och ST-studierektorn lägga en gemensam plan för din utbildning. Du kommer att ha en egen patientlista som du ansvarar för både som underläkare och ST.
Vidare förväntar vi oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Vi använder taligenkänning, videomöten, chatt med mera i vårt dagliga arbete och använder taligenkänning, videomöten, chatt med mera. Du förväntas kunna även ha en digital mottagning.
Tillsvidareanställning som ST-läkare föregås av ett vikariat som underläkare under tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är intresserad av mötet med människan och att följa dina patienter över tid. Som person har du en tydlig framåtanda och ett stort intresse för både utveckling och lärande. Du värdesätter gott samarbete och bidrar aktivt genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning främjar ett trivsamt arbetsklimat, där vi tillsammans hjälps åt för att uppnå bästa möjliga vårdkvalitet för våra patienter.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse av allmänmedicin och ett intresse för att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Det är av stor vikt att du delar samma mål och visioner som vi, vilket bland annat innebär att ge en god och kvalitativ vård. I rollen är du nyfiken och lyhörd för patientens behov. Du har en helhetssyn på både arbete och patienten samt anpassar dig lätt till olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Gällande de formella kraven behöver du vara klar med AT alternativt BT samt vara legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Bina Sjökvist, Verksamhetschef 0722-05 85 61 Jobbnummer
9668640