ST-läkare till VO internmedicin Landskrona
2025-11-12
Verksamhetsområdet (VO) innefattar internmedicinska verksamheter inom kardiologi, endokrinologi, neurologi samt allmän internmedicin. Verksamheten har idag välfungerande specialistmottagningar samt 3 vårdavdelningar med totalt 42 vårdplatser. Läkargruppen består idag av 17 överläkare, specialistläkare samt ST-läkare. Därutöver finns ett antal vikarierande underläkare och AT-läkare samt randande ST-läkare som bemannar aktuellt schema. Enhetens läkare bemannar även sjukhusets akutmottagning som organisatoriskt tillhör förvaltning Nära vård och hälsa.
Vi välkomnar nu en ST-läkare som är intresserad av en specialitet inom internmedicin och på sikt även möjlighet till ytterligare en subspecialitet.
Du har din grundanställning i Landskrona men under din ST tjänstgör du inom andra verksamheter i Region Skåne. Tjänstgöring på avdelning och mottagning ingår samt att du utgör en del av enhetens jourverksamhet. Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter enligt utbildningsprogrammet för ST-läkare.
Hos oss får du ett individuellt studieprogram som planeras i samråd med verksamhetschef, studierektor och handledare. Innehållet följer den målbeskrivning som fastställts för att uppnå specialistkompetens. Utbildning och handledning ges inom lasarettet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person har du en framåtanda och ett stort intresse för egen utveckling och lärande. Du är ansvarsfull, trygg i att fatta beslut och ser värdet av ett gott samarbete till vilket du själv bidrar genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
