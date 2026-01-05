ST-läkare till Vital Vårdcentral Rosengård
2026-01-05
Vital Vårdcentral Rosengård är en nystartad privat vårdcentral som drivs på uppdrag av Region Skåne. Vårt mål är att kombinera professionalism och engagemang för att erbjuda högkvalitativ vård i en modern och välutrustad miljö.
Vi sätter patientupplevelsen i fokus, där varje individ möts med respekt, förståelse och omtanke från vårt dedikerade team. Vi strävar efter att varje patient ska känna sig väl omhändertagen genom tillgänglig och individanpassad vård.
För oss går hälsa och livskvalitet hand i hand, och vi arbetar aktivt med hälsofrämjande åtgärder - inklusive kost, motion och en sund livsstil - för att stärka våra patienters välbefinnande.Om tjänsten
I rollen som ST-läkare hos oss kommer du att ha en bred och varierad arbetsdag, där du bland annat arbetar med planerade patientbesök, hanterar akutfall och deltar i hemsjukvård. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till verksamhetens utveckling och engagerar dig i förbättrings- och kvalitetsarbete.
Vi erbjuder en evidensbaserad utbildningsmiljö där vi fokuserar på patientnära arbete och kontinuerlig utveckling. Våra handledare är aktivt involverade i din utbildning, och vi följer de riktlinjer som gäller för ST-läkares fortbildning.
Om dig
Vi söker en legitimerad läkare med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. För att kunna kommunicera väl i både tal och skrift behöver du ha språkkunskaper i svenska på C1-nivå.
Du trivs i samarbete med andra, både med läkarkollegor och olika yrkesgrupper inom vården. Ditt engagemang och din förståelse för vikten av ett professionellt och respektfullt bemötande är centralt i din roll. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt utifrån patientens behov och situation.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har en vilja att utvecklas i din profession.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens och bredda din erfarenhet genom att arbeta med en bred patientbas och vara en del av vårt tvärfunktionella team. Vi tror på att bygga starka och förtroendefulla relationer med våra patienter och kollegor, och att skapa en samhörighet som sträcker sig bortom det professionella. På Vital Vårdcentral värdesätter vi också en god balans mellan arbete och privatliv. Vi erbjuder flexibla arbetstider och strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas och må bra.
Friskvård, god frukost och fika ingår naturligtvis i tjänsten!
Skicka gärna ditt CV och personliga brev till oss via e-post på jobb@vitalvardcentral.se
Vi ser fram emot att ha dig som en viktig del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
