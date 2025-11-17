ST-läkare till vårdcentralen Torsby
Region Värmland / Läkarjobb / Torsby Visa alla läkarjobb i Torsby
2025-11-17
Vi söker nu ST-läkare som vill bli en del av vårt goda samarbetsklimat!
Din arbetsplats
Vårdcentralen Torsby har cirka 10 600 listade patienter och en personalstyrka på omkring 35 personer med bred kompetens.
Läkargruppen består av fyra specialister och fem ST-läkare - med variation i ålder och erfarenhet. Här arbetar även distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, psykolog, KBT-terapeut, vårdadministratörer, och fotterapeut.
Vi finns samlokaliserade med Torsby sjukhus. I samma byggnad finns akuten, labb, röntgen, öppenvårdsrehabilitering, familjecentral och öppenvårdspsykiatri. Torsby ligger strategiskt med goda tåg-, buss- och flygförbindelser till Karlstad och Stockholm.
Vårdcentralen Torsby är en arbetsplats där vi utvecklar våra arbetssätt tillsammans för att möta patienternas behov. Här råder ett gott samarbetsklimat och en stark känsla av gemenskap. Vi värdesätter kvalitet, tillgänglighet och ett öppet arbetsmiljöfokus. Nytänkande, erfarenhet och kreativitet är välkommen - och vi tror på att lära av varandra.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du ett starkt stöd från kollegiet i din utveckling mot färdig specialist. Du tilldelas en personlig handledare och har schemalagd tid för regelbunden handledning. Vi förväntar oss att du aktivt bidrar till din egen utveckling genom patientinläsning och fördjupning i teoretiska kunskaper.
Vi arbetar tvärprofessionellt runt patienten och som läkare på vår arbetsplats behöver du ha lätt för att samarbeta med olika professioner.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill påbörja en ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Som utbildningsläkare månar vi både om din handlednings- och studietid varje vecka samt att vi har en pågående diskussion för ett rimligt uppdrag.
Du är en trygg och ödmjuk person som trivs med att samarbeta med andra men också kan planera, strukturera och prioritera ditt arbete självständigt. Samtidigt är det viktigt att du kan anpassa dig efter förändrade omständigheter, arbetar lösningsfokuserat och ser till det större perspektivet. Din starka empatiska förmåga gör att du alltid sätter patientens behov i centrum, samtidigt som du inspirerar andra, är kvalitetsmedveten och strävar efter att upprätthålla en hög standard i ditt arbete.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning
