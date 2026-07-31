ST-läkare till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Landskrona Visa alla läkarjobb i Landskrona
2026-07-31
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Är du legitimerad läkare och vill genomföra din ST i en verksamhet där utbildning, handledning och kollegialt lärande står i centrum? Hos oss får du en bred och välplanerad ST-utbildning med engagerade handledare, ett nära samarbete mellan professionerna och goda möjligheter att utvecklas till framtidens specialist i allmänmedicin.
På Vårdcentralen Tornet arbetar cirka 34 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 7 600 listade patienter. Vi är en utbildnings- och utvecklingsinriktad vårdcentral med specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare och AT-läkare. Här värdesätter vi kunskapsutbyte, handledning och kollegialt lärande.
Vi arbetar teambaserat där alla patienter har en namngiven läkare och patienter över 75 år tillhör ett specifikt team för att skapa kontinuitet och trygghet. Våra tvärprofessionella team träffas varje vecka på teamrond där vi gemensamt planerar och följer upp patientärenden. Vi strävar mot riktmärket 1 100 listade patienter per heltidsarbetande läkare för att skapa goda förutsättningar för kvalitet, arbetsmiljö och långsiktiga patientrelationer.
Vår verksamhet omfattar flera mottagningar, bland annat inom astma/KOL, diabetes, äldrevård och rökavvänjning. Vi har även familjecentral med barnavårdscentral (BVC) samt tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut och kurator. Vi ansvarar också för ett särskilt boende (SÄBO) och hemsjukvårdspatienter som rondas varje vecka, vilket ger möjlighet till ett nära samarbete kring våra mest sköra patienter.
Vi fortsätter att satsa på utbildning och handledning och har därför även inrättat en ny tjänst för en specialistläkare med handledaruppdrag på 50 procent. Det skapar ännu bättre förutsättningar för våra AT- och ST-läkare att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss erbjuds du en bred och välplanerad specialistutbildning inom allmänmedicin. Tillsammans med din handledare utformar ni en individuell utbildningsplan som ger dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas både professionellt och personligt.
Du arbetar med planerade och akuta patientbesök, medicinska bedömningar och kontinuerlig uppföljning av patienter. I uppdraget ingår även att vara konsultläkare för sjuksköterskor, delta i rond för bedömning och triagering samt medverka i handledning av läkarstudenter.
Under din ST får du möjlighet att utvecklas inom hela primärvårdens bredd, inklusive arbete på våra specialistmottagningar och inom den allmänpediatriska verksamheten. Du arbetar nära erfarna specialistläkare och övriga professioner i våra tvärprofessionella team, där våra veckovisa teamronder bidrar till ett nära samarbete och ett kontinuerligt lärande.
Vi erbjuder en trygg och stimulerande utbildningsmiljö där handledning, återkoppling och kompetensutveckling är en naturlig del av vardagen.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av en tidsbegränsad anställning som underläkare under tre till sex månader, i enlighet med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänster inom Primärvården.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För att vara aktuell för en ST-tjänst i allmänmedicin krävs genomförd bastjänstgöring (BT), eller tidigare fullgjord allmäntjänstgöring (AT) enligt äldre regelverk. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården. Vi söker dig som vill utvecklas långsiktigt inom allmänmedicin och som uppskattar ett arbetssätt där samarbete, kontinuitet och patientens bästa står i fokus.
För att trivas hos oss är du engagerad, ansvarstagande och har ett patientfokuserat förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team och har ett professionellt bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337761". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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261 45 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383 Jobbnummer
10017491