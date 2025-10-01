ST-läkare till vårdcentralen Sunne
2025-10-01
Vi vill hälsa dig varmt välkommen till vårdcentralen Sunne!
Mitt i kontrasternas landskap Värmland finner man Sagolika Sunne.
Här finner du tid för att lyssna, tänka och uppleva. Naturen är storslagen och bjuder på något alldeles extra för dig som vill vandra. I Sunne är kulturlivet rikt och berättartraditionen är stark. Landskapet har alltid inspirerat stora kulturpersonligheter och gör så än idag.
Din arbetsplats
Vårdcentralen har cirka 12 700 listade patienter. Här arbetar distriktsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykosocial resurs, vårdadministratörer och fotvårdsterapeut. Vi som arbetar på vårdcentralen är ett härligt gäng som brinner för vården och dess utveckling. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö och utveckling där både patienten och medarbetaren står i fokus.
Centralt för oss är öppenhet, dialog och kollegialt stöd. Vi värnar om en god arbetsmiljö och goda relationer i arbetslaget som ger en direkt effekt även på bemötandet till våra patienter. Vi tror på mångfald, vänlighet och en öppen kommunikation.
Vårdcentralen i Sunne är en väl etablerad vårdcentral med cirka 40 medarbetare. Här stöttar vi varandra, har en god stämning och alla arbetar för att öka trivseln för medarbetarna med fokus på tryggheten för patienterna. Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete.
Vi har en stabil läkargrupp med lång erfarenhet där många arbetat mer än 10 år. Vi lägger stor vikt på handledning och två av våra specialister har fått utmärkelsen "Årets AT-handledare".Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss har du ett mycket varierat arbete med utredning och behandling av patienter i alla åldrar och du hanterar både planerade och akuta besök. Du har ett nära samarbete med övriga professioner och arbetar i team. På mottagningen finns även möjlighet till arbete riktat mot särskilt boende, barnmorskemottagning och barnavårdscentral.
Ingen dag är den andra lik. Vi arbetar tvärprofessionellt runt patienten och som läkare på vår arbetsplats behöver du ha lätt för att samarbeta med olika professioner.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill påbörja en ST-tjänstgöring inom allmänmedicin. Som utbildningsläkare månar vi både om din handlednings- och studietid varje vecka samt att vi har en pågående diskussion för ett rimligt uppdrag.
Du är en trygg och ödmjuk person som trivs med att samarbeta med andra men också kan planera, strukturera och prioritera ditt arbete självständigt. Samtidigt är det viktigt att du kan anpassa dig efter förändrade omständigheter, arbetar lösningsfokuserat och ser till det större perspektivet. Din starka empatiska förmåga gör att du alltid sätter patientens behov i centrum, samtidigt som du är kvalitetsmedveten och strävar efter att upprätthålla en hög standard i ditt arbete.
Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
