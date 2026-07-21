ST-läkare till Vårdcentralen Råå
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Helsingborg Visa alla läkarjobb i Helsingborg
2026-07-21
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Vill du jobba på en arbetsplats med ett välfungerande team och ett positivt arbetsklimat samt kombinera ett omväxlande och utvecklande arbete med möjligheten att ta ett dopp i havet innan eller efter arbetsdagen? Är din dröm att bygga långsiktiga patientrelationer och följa patienternas hälsa över tid? Då ska du söka tjänsten hos oss!
Vårdcentralen Råå ligger i södra Helsingborg, bara ett stenkast från havet, med bra tåg- och bussförbindelser. Vi är drygt 50 anställda som tar hand om våra 11 300 listade patienter. Dessa patienter erbjuder vi ett brett utbud av mottagningar inom diabetes-, astma/KOL-, hypertoni-, äldrevårds- och distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral. Vi strävar också efter att alla patienter ska få en egen namngiven läkare, och att patienter med kroniska sjukdomar regelbundet blir kallade från en väntelista till besök. Detta för att säkerställa en god och kvalitativ vård för våra patienter.
Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt och teambaserat och dörrarna står alltid öppna för kollegiala frågor och diskussioner. Vi har dagligen ett kort morgonmöte för att hålla alla ajour med vad som händer i verksamheten. Därutöver strävar vi alltid efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare och patienter samt en hög vårdkvalitet. Vi arbetar utifrån våra ledord; kvalitet, kontinuitet, tillgänglighet samt en god arbetsmiljö.
Vi är snart i hamn med att nå målet med att ha 1100 patienter per heltidsarbetande specialistläkare. Taket ligger lite lägre för ST-läkare. Idag har vi åtta specialistläkare i allmänmedicin, sju ST-läkare samt AT-läkare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
I rollen som ST-läkare får du ett spännande och utmanande arbete med goda förutsättningar för en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning kommer att skräddarsys i samråd med din handledare för att utbildningen ska bli så optimal och intressant som möjligt. Du kommer arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom planerade och akuta läkarbesök, vara konsultläkare för sjuksköterskor, handledning av studenter samt medverkar i rond för bedömning och triagering.
Läkarna på vårdcentralen har olika ansvarsområden såsom BVC och rond på våra äldreboenden vilket ingår i din utbildning att ta del av. Vidare ingår också samverkansärenden med kommunen och andra myndigheter. Idag har vi nio specialistläkare i allmänmedicin, fem ST-läkare samt AT- och BT-läkare.
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enlighet med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.Kvalifikationer
Gällande de formella kraven behöver du vara klar med AT alternativt BT samt vara legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt ha språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vi söker dig som är duktig på att planera och organisera ditt arbete, men även har förmåga att prioritera och ställa om när det behövs. Du är noggrann, trygg och stabil samt ser till patienterna utifrån deras olika behov. Vidare är du lyhörd, empatisk och har ett positivt förhållningssätt. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter som kollegor. Du visar även ett stort engagemang i ditt arbete och har lätt för att samarbeta samt tycker om att ha en variation av arbetsuppgifter. Vi ser gärna att du, precis som vi, har ett intresse av att arbeta med utveckling och förbättring. Du trivs och är trygg i din roll som läkare, och delar prestigelöst med dig av dina kunskaper till såväl kollegor i de olika yrkesgrupperna, som till eventuella studenter och utbildningsläkare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är cirka 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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252 70 RÅÅ Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Sara Appeltofft, Verksamhetschef 0725865068 Jobbnummer
10008311