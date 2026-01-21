ST-läkare till Vårdcentralen Kristinehamn
Är du en engagerad läkare med intresse för primärvård och närvård? Då är du precis den vi letar efter! Om du dessutom är sugen på ett morgondopp, så är det inte långt till Vänerns strand.
Bli en i vår kompetenta och erfarna arbetsgrupp på en vårdcentral som befolkningen gärna listar sig på. Vi behöver bli flera som vill bidra till en bättre vård för våra patienter.
Din arbetsplats
Vi söker nu en ST-läkare till Vårdcentralen Kristinehamn som har ungefär 14 000 listade patienter. Här arbetar cirka 50 personer med en bredd av professioner. Vår läkargrupp består av sex specialister, fyra ST-läkare, två AT-läkare och en underläkare. Dessutom har vi en välbemannad personalgrupp med distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, psykolog, vårdadministratörer, fotterapeuter och dietister.
Vi har fina lokaler i det som tidigare varit Kristinehamns sjukhus. I samma byggnad finns labb, röntgen, öppenvårdsrehabiliteringen med fysioterapeuter och arbetsterapeuter, närvårdsavdelning, apotek, barnmedicin och folktandvård. Kristinehamn är en stad med bra tåg- och bussförbindelser, med närhet till större städer men också till vår fina skärgård.
På Vårdcentralen Kristinehamn råder en stark känsla av gemenskap, där vi arbetar nära varandra och värdesätter både kvalitet och tillgänglighet. Ett gott samarbetsklimat är viktigt för oss.
Det är många medarbetare som har arbetat länge på vårdcentralen och här välkomnas både nytänkande, erfarenhet och kreativitet. Arbetsmiljön är också ett viktigt fokusområde i vårt arbete. Du arbetar i nära samarbete med välutbildad och kompetent personal inom flera olika yrkeskategorier.
Vi ser även mycket positivt på om du har ett forskningsintresse.
Hos oss får du som läkare ett utmanade och spännande arbete med goda förutsättningar för en bred utbildning inom specialiteten. Din utbildning kommer att skräddarsys i samråd med din handledare.
Du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter som planerade och akuta besök, vara konsultläkare och handleda studenter. Läkarna på vårdcentralen har olika ansvarsområden såsom BVC, BMM och rond på våra äldreboenden, vilket ingår i din utbildning att ta del av. Vidare ingår samverkansärenden tillsammans med kommunen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med läkarexamen som har ett genuint intresse för primärvård och att lära dig av den bredd som vårt uppdrag innebär.
För att passa i rollen är du självständig, ansvarstagande, noggrann och mån om arbetsgruppens bästa, samtidigt som du kan tydliggöra dina egna gränser och behov. Du har lätt för att ställa om efter ändrade omständigheter och kommunicerar väl med andra. Vi är måna om att hitta rätt person till vår personalgrupp vilket gör att vi värderar dina personliga egenskaper högt.
Varmt välkommen med din ansökan!
