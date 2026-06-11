ST-läkare till Vårdcentralen Knislinge
Region Skåne, Primärvården / Läkarjobb / Östra Göinge Visa alla läkarjobb i Östra Göinge
2026-06-11
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Är du intresserad av allmänmedicin! Ta chansen att söka till oss och bli en del av en arbetsplats med hög kompetens, delaktighet och arbetsglädje i vardagen.
Vårdcentralen Knislinge ligger i Östra Göinge kommun med bra pendlingsmöjligheter. Det är en välfungerande och stabil enhet med strax under 9000 listade patienter och cirka 48 medarbetare. Vi arbetar patientcentrerat och är måna om att med omtanke ge en god och nära vård med fokus på hög tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet. Hos oss har vi högt i tak och ett gott arbetsklimat med fokus på teamarbete och ett tvärprofessionellt förhållningssätt för att erbjuda våra patienter bästa tillgängliga vård.
På vårdcentralen arbetar sex specialister i allmänmedicin och fem ST-läkare tillsammans med sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor och sekreterare i ett nära och välfungerande samarbete. Vi har också ett varierande antal AT- och BT-läkare som är en del av vår välorganiserade läkarmottagning. Dessutom har vi ett mobilt vårdteam som bemannas av läkare varje dag och vi ansvarar för två av kommunens särskilda boenden.
Vårdcentralen har lång erfarenhet som utbildningsvårdcentral. Genom åren har vi vid flera tillfällen blivit nominerade och vunnit priser som en av regionens bästa enheter.
Kompetensutveckling är viktigt hos oss och den kollegiala dialogen har hög prioritet med regelbundna läkarmöten och schemalagd utvecklingstid. Enhetens läkare har ett antal sidouppdrag som till exempel skolläkare, uppdrag på ungdomsmottagningen, STRAMA-representant och flera har AKO-uppdrag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Under första året arbetar du på vårdcentralen och de följande fyra åren varvas vårdcentralsarbete med randning på specialistkliniker.
Utöver obligatoriska ST-kurser erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning internt samt externt, efter intresse och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi att du är delaktig i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Du får en egen begränsad patientlista, som utökas under din ST-tjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För att vara aktuell för en ST-tjänst i allmänmedicin krävs genomförd bastjänstgöring (BT), eller tidigare fullgjord allmäntjänstgöring (AT) enligt äldre regelverk. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet från primärvård är meriterande.
Vi vänder oss till dig som vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss här i nordost. Du är nyfiken och lyhörd för patienternas behov och är en kommunikativ person. God samarbetsförmåga värdesätts, samtidigt som du trivs med att arbeta självständigt. Vi arbetar med individuella lösningar och vill att anställningen ska passa dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Tillsvidareanställning som ST-läkare kan föregås av tidsbegränsad anställning som underläkare under en period av tre till sex månader i enligt med regionala riktlinjer för tillsättning av ST-läkartjänst inom Primärvården.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 300 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331051". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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223 81 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Chefsstöd och teamledare
Louise Berg 0724-657488 Jobbnummer
9959488