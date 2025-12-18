ST-läkare till Vårdcentralen Kil
Din arbetsplats
Vårdcentralen Kil har nästan 12 000 listade patienter och cirka 35 medarbetare.
Vi är en välfungerande vårdcentral med erfaren och engagerad personal.
Vi är ett härligt gäng som verkligen trivs och bryr oss om varandra! Vårdcentralen ligger naturskönt cirka två mil norr om Karlstad och har goda kommunikativa förbindelser, både buss och tåg finns som alternativ.
Vårt gäng består av erfarna distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare och läkarstudenter som har sin placering hos oss. Vi har god bemanning med distriktssköterskor och sjuksköterskor, vissa med kompetens för diabetes, hjärtsvikt, astma/KOL och demens. Vi har en välfungerande samtalsmottagning med kuratorer. Vidare består vårt team av undersköterskor, vårdadministratörer, fotvårdsterapeut, rehabkoordinator och vaktmästare som arbetar både självständigt och i nära samarbete med teamet.
På vårdcentralen finns det även fysioterapimottagning, BMM, BVC samt ett laboratorium. Vi arbetar utifrån ett arbetsmiljömässigt hälsofrämjande perspektiv, med erbjudande om friskvårdsbidrag och planerad friskvårdstid när verksamheten tillåter.
Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Vårdcentralen har nu möjlighet att välkomna nya ST-läkare till vår läkargrupp och samtidigt säkerställa god handledning. Som ST-läkare får du ett avgränsat uppdrag och ingår i ett team tillsammans med din handledare och andra yrkeskategorier. Du har avsatt tid för studier och handledning enligt en gemensam planering.
Vi söker dig som är intresserad av eller redan påbörjat din ST inom allmänmedicin. I arbetsuppgifterna ingår både akut och planerad mottagningsverksamhet.
Vi bemannar även MVC/BVC, ungdomsmottagning, Säbo och hemsjukvård, så det är områden du kommer få erfarenhet av. Arbetet är omväxlande och stimulerande, då vi har patienter i alla åldrar med varierande sjukdomsbakgrund. Du får handledning och stöd av erfarna kollegor med specialisering inom allmänmedicin för att du skall utvecklas och få erfarenhet inför ditt framtida arbete som specialist.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad läkare med ett intresse för allmänmedicins bredd och variation.
Vi lägger stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga, ett strukturerat arbetssätt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter och uppdrag. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och ser gärna att du har en god empatisk förmåga, stabilitet och värdesätter och vill arbeta tillsammans med alla yrkeskategorier.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Vi önskar och hoppas du har ett intresse för att tillsammans med oss fortsätta utveckla vår fina verksamhet! Sök tjänsten medan chansen finns kvar!
