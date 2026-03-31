ST-läkare till vårdcentralen Forshaga
2026-03-31
Vill du arbeta i ett tryggt och engagerat team där din kompetens tas tillvara och utveckling är en självklar del av vardagen? På Forshaga vårdcentral får du en varierad arbetsdag, nära samarbete med kollegor och möjlighet att göra verklig skillnad varje dag.
Din arbetsplats
Forshaga vårdcentral har cirka 11 000 listade patienter, fördelade i sex välfungerande team. Teamen består av distriktsläkare, utbildningsläkare, distriktssköterskor och vårdadministratörer. Teamen träffas regelbundet varje vecka för att gemensamt planera och följa upp patienternas vård, vilket skapar god kontinuitet och ett strukturerat arbetssätt.
Totalt arbetar drygt 35 medarbetare på vårdcentralen och vi är ett sammansvetsat gäng som trivs tillsammans och värnar om varandra. I läkargruppen ingår sex specialister, fem ST-läkare samt AT-läkare. Vi har en stabil bemanning av distriktssköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer, fotvårdsterapeut och en samtalsmottagning med två kuratorer. Flera av våra distriktssköterskor har vidareutbildning inom diabetes, astma/KOL och hjärtsvikt, vilket stärker vår kompetens ytterligare. Hos oss finns även fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator och friskvårdskonsulent.
Vi är stolta över att vara en lärande arbetsplats och tar regelbundet emot studenter från olika yrkesgrupper, något som bidrar till både inspiration och utveckling för hela verksamheten.
Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, öppenhet och ett nära ledarskap. Du får stöd där du behöver det och schemaläggning sker i dialog med medarbetarna. Vi har ett tydligt fokus på utveckling, patientsäkerhet och trivsel. Ett konkret exempel är vårt uppskattade arbetssätt med jourteam, där läkare, sjuksköterska och undersköterska tillsammans ansvarar för vårdcentralens akuttider, ett arbetssätt som skapar trygghet både för personal och patienter.
Din roll som läkare hos oss
Som läkare hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du möter patienter i alla åldrar och med olika behov. Du arbetar med både planerade besök och akuta insatser. Arbetet sker i nära samverkan med övriga professioner på mottagningen och du är en viktig del av det team som tillsammans skapar trygg och kvalitativ vård.
För dig som ST-läkare utformas din utbildningsplan i samarbete mellan dig, din handledare, chef och studierektor. Du får kontinuerlig handledning av erfarna distriktsläkare och ingår i ett aktivt nätverk av ST-läkare inom sjukvårdsområdet, där regelbundna träffar med studierektor ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och utveckling.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har läkarexamen och ett genuint intresse för primärvård. Du är nyfiken på den bredd och variation som arbetet innebär, och ser värdet i att utvecklas tillsammans med kollegor och patienter.
För att trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll, tar ansvar för ditt arbete och bidrar aktivt till teamets gemenskap. Du har förmåga att sätta tydliga gränser och kommunicera dina behov, samtidigt som du är lyhörd för andras perspektiv. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig till förändringar i vardagen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill vara en del av ett arbetslag där samarbete, omtanke och engagemang står i centrum.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/260781". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vårdcentralen Forshaga Kontakt
Daniel Fröding Reyes 010-8318947
