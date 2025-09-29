ST-läkare till Vårdcentralen Bagaregatan
Vårdcentralen Bagaregatan, Nyköping
Vi tror att en relationsbaserad primärvård med fokus på kontinuitet är det bästa för både patienter och medarbetare. Med en avgränsad, blandad patientlista, med frihet att styra din tidbok och ett starkt stöd från kollegor och andra personalgrupper får du möjlighet att ta eget ansvar och göra ett riktigt bra jobb.
Välkommen till en välfungerande vårdcentral med god stämning. Att arbeta som ST-läkare i allmänmedicin kan vara fantastiskt men också utmanande - vi kan ge dig rätt förutsättningar i en stor och kompetent grupp kollegor. Publiceringsdatum2025-09-29Om företaget
Vårdcentralen Bagaregatan är belägen i centrala Nyköping med närhet till det mesta, inklusive trevliga lunchrestauranger. En sedan många år välfungerande vårdcentral med drygt 13 000 listade invånare och fina lokaler. Vi har mycket engagerad personal och god stämning.
Utmärkande är ansvarstagande personalgrupper där alla månar om både patienter och varandra. Vi har en stor och energigivande ST-grupp och fick nyligen utmärkta omdömen av SPUR-inspektionen.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar dagligt mottagningsarbete där du träffar, bedömer, utreder och behandlar patienter på vårdcentralen. Arbeta på primärvårdsjour ingår samt senare under ST även beredskapsuppdrag.
Som ST-läkare hos oss erbjuds du de bästa förutsättningarna att växa i rollen som allmänspecialist. Vi värnar om regelbunden handledning med avsatt handledningstid och inläsningstid varje vecka och en balans mellan ansvar och stöd.
Du blir en del i vår befintliga läkargrupp som idag består av både allmänspecialister, AT /BT-läkare samt 8 ST läkare. Vi är en läkargrupp med god sammanhållning och högt i tak.
Att göra ST i Sörmland innebär att du har återkommande träffar, seminarium och utbildningar tillsammans med andra ST-läkare i allmänmedicin. Hos oss ger vi dig möjligheten att själv påverka din utbildning och fördjupa dig inom olika specialområden, det är också en självklarhet med schemalagd handledningstid varje vecka med din handledare.
Din kompetens
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation utfärdad av socialstyrelsen. Som person uppskattar du samarbete över professionerna och har lätt för att skapa bra möten med både patienter, kollegor och samverkanspartners. Vi ser ett värde i att ha medarbetare av olika erfarenhet och bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och referenser från nuvarande chef samt handledare eller motsvarande. Tidigare dokumenterade erfarenheter av svensk primärvård är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef och specialistläkare i allmänmedicin Staffan Ahlkvist, 073-029 44 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-10-15
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
