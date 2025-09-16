ST-läkare till Smärtcentrum, Karlstad
Vill du utvecklas inom smärtmedicin i ett tvärprofessionellt team? Smärtcentrum söker nu en ST-läkare som vill bidra till avancerad smärtvård i nära samarbete med erfarna kollegor.
Din arbetsplats
Smärtcentrum tillhör verksamhetsområdet AnOpIVA. Inom AnOpIVA ingår operation, anestesi, intensivvård, sterilteknisk verksamhet, uppvakningsvård och ambulanshelikopter.
Smärtcentrum är en specialistmottagning där verksamheten är öppen dagtid, måndag till fredag. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter och vårdadministratörer, alla utbildade med inriktning inom smärtvård. Uppdraget innebär att kartläggning, bedömning, lämna behandlingsförslag och utföra behandling/rehabilitering till patienter med komplicerade smärttillstånd både inom öppen- och slutenvård. Operationsverksamhet är en del av uppdraget samt att erbjuda och tillhandahålla utbildning, handledning och konsultationer till andra behandlare inom vården.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som ST-läkare på Smärtcentrum kommer du följa med i den dagliga verksamheten i de olika teamen. Göra bedömningar av patienter med svåra smärttillstånd, lägga upp en behandlingsplan, delta i operationsverksamheten, genomföra multimodal rehabiliteringsplanering samt bedömningar av svåra smärttillstånd inom slutenvården.
Som ST-läkare hos oss förväntas du ta ansvar för din utveckling till specialistläkare inom smärtmedicin. Du kommer att få ett kollegialt stöd och kommer att vara en viktig del av hela arbetsgruppen. Som en del i din egen utveckling förväntas du också handleda kollegor som AT-läkare och randande läkare från andra discipliner.
Dina kunskaper och kompetenser
Du har vid tid för anställning svensk legitimation som läkare med ett intresse av smärtmedicin, samt specialistutbildning inom anestesiologi / intensivvård. Du har även flerårig erfarenhet inom
anestesi och intensivvård.
Vi söker dig med helhetssyn, som är stabil och har god personlig mognad. Du har förmåga att kommunicera tydligt och samverka med kollegor i olika professioner. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom engagemang, nyfikenhet, flexibilitet och ett gott bemötande gentemot både patienter och arbetskamrater. Du har också en vilja att vara med och utveckla vår verksamhet.
