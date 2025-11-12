ST-läkare till Röntgenmottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2025-11-12
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker nu två ST-läkare till Röntgenmottagningen i Sundsvall. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Röntgenmottagningen i Sundsvall ingår i en länsverksamhet med Röntgenmottagningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik. Mottagningen har stor bredd och stöttar både specialistsjukvård och öppenvård i utredningar och behandlingar med undersökningar av många olika slag. På mottagningen i Sundsvall är vi ett åttiotal medarbetare.
ST-läkare till Röntgenmottagningen, SundsvallPubliceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss på röntgenmottagningen kommer du att få en inskolningsperiod på cirka 3 månader. Under första året sker även jourförberedande arbete. Vi bedriver ett länsgemensamt arbete inom delar av verksamheten. Vi erbjuder ett varierat arbete med granskning av undersökningar samt patientnära undersökningar med genomlysning och ultraljud där punktioner och interventioner ingår. I Tjänsten ingår att hålla röntgenronder, handleda kandidater samt beredskapstjänstgöring. Utbildningstid erbjuds varje vecka då verksamheten så medger.
Du kommer att arbeta i team tillsammans med undersköterskor, röntgensjuksköterskor, radiologer och medicinska sekreterare.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibilitet
Stabilitet
Samarbetsförmåga
Är självgående
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Stefan Hörnlund +4660182146 Jobbnummer
9600282