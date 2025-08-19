ST-läkare till Onkologikliniken
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi överläkare/specialist inom onkologi. Onkologi är en växande specialitet där utvecklingen går snabbt framåt och på Onkologikliniken i Västerås erbjuder vi avancerad cancerbehandling med ett helhetsperspektiv på patienten. Bli en del av vårt engagerade team och var med i den fortsatta utvecklingen av framtidens cancervård.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som överläkare/specialist arbetar du över hela kliniken som består av fem enheter, onkologmottagningen, strålbehandlingen, slutenvårdsavdelningen, dagvårdsavdelningen och vår nya enhet för onkologiklinkens rehabiliteringsenhet. Vi erbjuder patienten hela vårdförloppet hos oss, från
behandlingsstart till vård i livets slut. Här blir du en del av ett engagerat team där vi kombinerar högspecialiserad vård med ett nära patientbemötande och bemötande av anhöriga.
Som del av ditt arbete erbjuder vi möjlighet att bedriva forskning.
Arbetsplatsen
Onkologikliniken i Västerås är en länsövergripande klinik som utgörs av en mottagning, strålbehandlingsavdelning, slutenvårdsavdelning, dagvårdsavdelning och onkologiklinikens rehabiliteringsenhet. Kliniken består idag av ca 130 medarbetare. Vården på Onkologikliniken bygger på en helhetssyn av människan, vilket innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer.
Vi arbetar med tumörteam vilket innebär att du som specialist arbetar med två diagnosgrupper utifrån ditt specialintresse och verksamhetens behov. Inom Västmanlands sjukhus Västerås finns även Centrum för klinisk forskning, en del av medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet. Centret erbjuder gedigen utbildningsmiljö och gott stöd för forskningsintresserade.
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten. Kvalifikationer
Vi ser att du har flera års erfarenhet av onkologi och har specialistexamen inom onkologi. Om du har forskningserfarenhet och intresse för forskning ser vi det som meriterande. I rollen kommer du varje dag att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor därför krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som har personlig mognad och är trygg i din yrkesroll. Du har självinsikt och förmåga att reflektera över ditt eget arbete i din strävan att ständigt utvecklas som läkare.
Som överläkare/specialist hos oss är du självgående och tar initiativ för att driva ditt arbete framåt på ett effektivt och strukturerat sätt med förmåga att prioritera och fokusera på det väsentliga i arbetet. Vi värdesätter din förmåga att hantera komplexa kliniska beslut där du snabbt kan bedöma situationer och agera på ett effektivt sätt med gott kliniskt omdöme. Hos oss arbetar vi i team vilket kräver att du trivs med att arbeta tillsammans med andra i olika professioner och ser fördelar med det. Ditt arbete genomsyras av att du agerar professionellt, med respekt och har en humanistisk människosyn som kommer till uttryck i mötet med patienter, anhöriga och kollegor. Du anpassar ditt sätt att kommunicera med andra utifrån deras behov, vilket skapar förtroende och trygghet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Västerås.Så ansöker du
Från och med 18 augusti 2025 har vi i Region Västmanland tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Välkommen med din ansökan senast 21 september.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Bifoga legitimation och relevanta intyg med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Helena Granstam Björneklett helena.granstam-bjorneklett@regionvastmanland.se 072-1530785 Jobbnummer
9464012