ST-läkare till njurmedicin i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-02-17
Njurmedicin på Skånes universitetssjukhus (Sus) ansvarar för basal njursjukvård i sydvästra Skåne samt avancerad njurmedicinsk vård inom Södra sjukvårdsregionen, där vi är regionverksamhet. Njurkliniken innefattar fyra hemodialysmottagningar, slutenvårdsplatser i Lund respektive Malmö, öppenvårdsmottagningar i Lund och Malmö samt en mottagning på vardera orten för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys. I Lund bedrivs även hemhemodialysverksamhet samt barndialysverksamhet i samarbete med barnnefrologerna. Inom njurmedicin bedrivs experimentell och klinisk forskning med inriktning på njurfysiologi och peritonealdialys, autoimmunitet vid njursjukdomar, epidemiologi, transplantation samt flera patientnära projekt.
Sektion njurmedicin i Malmö är en del av Transplantationscentrum Sus med regionalt ansvar för njurtransplanterade patienter. Njurmedicin på SUS har även uppdrag gällande Nationellt högspecialiserad vård (NHV) för Sällsynta njursjukdomar.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en ST-läkare till vårt läkarteam på Njurmedicin i Lund och Malmö. Grundplacering är i Malmö, men i enlighet med Region Skånes riktlinjer så kommer delar av din ST att utföras på andra sjukhus inom Region Skåne. Specialistutbildning erbjuds företrädesvis kombinerat i njurmedicin och internmedicin. Som ST-läkare hos oss erbjuds du gedigen utbildning inom hela det njurmedicinska fältet samt deltagande i vår omfattande undervisning och forskning.
Specialistutbildningen kommer att erbjudas inom formerna för ST-förordningen. Utbildningen kommer att ges på njurmedicin samt de internmedicinska klinikerna som behövs för att uppfylla målen. Vid samtliga placeringar ingår deltagande i medicin-/akutjourverksamheten efter kompetens samt njurmedicinsk jourtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill lära dig att leda det multiprofessionella teamarbetet inom njurmedicin och som tycker om att arbeta med kroniskt sjuka patienter. Arbetet ställer höga krav på empati och emotionell kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven är du legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du har intresse och deltar gärna i undervisningen som sker inom verksamheten. Tidigare erfarenhet inom njurmedicin och/eller internmedicin samt påvisad aktivitet och engagemang inom njurmedicinsk forskning är meriterande för tjänsten. Likaså är det meriterande om du har genomförd halvtidskontroll, disputation och/eller etablerad egen forskningslinje.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
