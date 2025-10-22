ST-läkare till Njurmedicin
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Som ett steg i att möta upp kommande utmaningar och utveckla vården söker Njurmedicinkliniken i Skövde ST-läkare.
Vid kliniken i Skaraborg bedrivs såväl planerad som akut njurmedicinsk och internmedicinsk vård. Enheten omfattar en stor mottagningsverksamhet, bukhinne- och bloddialysmottagning samt slutenvård motsvarande 30 vårdplatser. Ett etablerat transplantationsutrednings- och uppföljningsprogram finns. Vid kliniken läggs ett stort fokus på forsknings- och utbildningsverksamhet vilken bedrivs såväl inom som utanför regionen. Kliniken har en egen beredskapslinje inklusive jour- och konsultfunktion dygnet runt och samverkar med andra kliniker kring akutuppdraget inom ramen för ST-utbildningen.Dina arbetsuppgifter
Du tjänstgör både vid både vårdavdelning, dialys och mottagning. Beredskaps- och jourarbete ingår i tjänsten. Du kommer arbeta med patienter som har njur- och internmedicinsk problematik. Poliklinisk uppföljning och förebyggande arbete för att minska risk för progress av njursvikt utgör en stor del av verksamheten.
För dig som ST kommer vi att upprätta en utbildningsplan för att uppfylla målbeskrivningen för njurspecialiteten. Randtjänstgöringar på andra kliniker och även deltagande i medicinjourledet under ST-tjänstgöringen ingår. Du kommer självklart att få en handledare.
Vi arbetar teambaserat med verksamhetsutveckling, utbildning och förbättringsarbeten - som kommer att vara viktiga delar i dina arbetsuppgifter. Hos oss finns möjlighet att bedriva forskning parallellt med kliniskt arbete då flera av oss har disputerat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill bli specialist inom njurmedicin. Vi ser att du är intresserad av verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten, forskningserfarenhet/intresse är meriterande. Du är en person som sätter patienten i fokus och har ett professionellt bemötande både emot patient och kollegor.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Urval sker löpande under ansökningstiden. Vänta inte med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
