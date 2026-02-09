ST-läkare till Kvinnokliniken
Region Västmanland / Läkarjobb / Västerås Visa alla läkarjobb i Västerås
2026-02-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi ST-läkare till Kvinnokliniken i Västerås. Hos oss erbjuds du en bred specialitet och ett utmanande arbete med stor omväxling. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som läkare hos oss erbjuds du en bred specialitet inom obstetrik och gynekologi där du möter kvinnor i alla åldrar. Du välkomnas till en arbetsplats med ett öppet klimat och kompetenta kollegor. Du kommer ha omväxlande arbetsuppgifter med mottagning, avdelningsarbete, förlossning och operation. Arbetet innefattar mycket ansvar och stöd ges i en god balans. Du kommer även att vara delaktig i klinikens verksamhets- och kvalitetsutveckling.
ST inom obstetrik och gynekologi är en utbildningstjänst under handledning. Klinisk tjänstgöring varvas med kurser och andra teoretiska moment för att kunna nå målet att bli specialist. Under din ST kommer du tillsammans med ST-studierektor och din huvudhandledare att lägga upp en genomtänkt plan för kurser och klinisk tjänstgöring. Din huvudhandledare följer dig under hela utbildningen och arbetar tillsammans med ST-studierektor för att du ska ha förutsättningar att nå målen. I arbetsuppgifterna ingår jourtjänstgöring som primärjour och bakjour i hemmet, samt att handleda AT-läkare, BT-läkare och läkarkandidater.
På kvinnokliniken möter vi kvinnor i allt från sin förlossning, livets kanske största stund, till på mottagning med problem de kanske aldrig ens pratat med någon om. Det är en dynamisk, spännande, rolig specialitet och en härlig arbetsplats! Louise Oja - ST-läkare.
Jag har sporrats till att stå mer och mer på egna ben men har alltid vetat att jag har stöttning när jag väl behöver. Västerås är stället för dig som vill få en bred kunskap! Louise Tapper ST-läkare.
Om arbetsplatsen
Kvinnokliniken bedriver såväl obstetrisk som gynekologisk verksamhet. Inom den obstetriska delen av verksamheten finns specialistmödravård, antenatal- och förlossningsvård, BB-vård samt amnings- och BB-återbesöksmottagning. Förlossningstalen varierar och under 2025 föddes ca 2500 barn i Västmanland. Kliniken har gynekologisk mottagningsverksamhet och kirurgisk verksamhet i både Västerås och Köping. Klinikens gynekologiska vårdavdelning i Västerås är inriktad mot benigna sjukdomar såväl som maligna sjukdomar med onkologisk vård. Det finns också en dagavdelning för både medicinsk och gynonkologisk verksamhet. Kliniken har drygt 200 medarbetare varav ett 30-tal läkare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med bakgrund motsvarande svensk AT-tjänstgöring. Du har ett starkt engagemang för kvinnosjukvård och tjänsten är särskilt lämpad för dig med intresse för kliniskt arbete och ambition att bygga en stabil kompetens inom gynekologi och obstetrik samt självständigt primärjoursarbete.
Har du tidigare erfarenhet inom exempelvis förlossningsvård, gynmottagning, akutsjukvård, gynekologisk kirurgi eller ultraljud ser vi det som en fördel - men det viktigaste för oss är ditt intresse, engagemang och vilja att lära.
Eftersom rekryteringen av ST-läkare är en långsiktig satsning för kliniken, värdesätter vi ett intresse för Region Västmanland och ser gärna att du har, eller vill bygga, en lokal anknytning.
Som person är du trygg, stabil och professionell, med hög personlig mognad och ett empatiskt förhållningssätt där respekt och humanistiska värderingar präglar ditt arbete. Gynekologi/Obstetrik är en specialitet med mycket jourtjänstgöring och urakuta situationer kan uppstå där snabba beslut måste fattas. Det är viktigt med en god förmåga att kunna agera under hög press och ha ett gott kliniskt omdöme. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö genom ett lyhört, prestigelöst och engagerande arbetssätt, och har en naturlig förmåga att handleda och stötta andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och vilja att utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 under veckorna 10 och 11.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Överläkare/Studierektor
Amanda Sigholm amanda.sigholm@regionvastmanland.se Jobbnummer
9729847