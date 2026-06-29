ST-läkare till Klinisk Fysiologi
Region Jämtland Härjedalen, Klinisk fysiologi och nukleärmedicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-06-29
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
På Fysiologimottagningen på Östersundssjukhus bedrivs bred diagnostik inom i huvudsak hjärt-,cirkulations- samt lungmedicin. Även viss nuklearmedicin ingår i verksamheten. Vi arbetar kontorstider och har ingen jourtjänstgöring.
Vi söker dig som är legitimerad läkare och som vill bli ST-läkare inom Klinisk Fysiologi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som ST-läkare. Praktiskt utförande, bearbetning samt tolkning av fysiologiska undersökningar inom initialt kardiologi för att sedan omfatta hela vår verksamhet. Så småningom rondarbete samt handledning av andra läkare (egna ST-läkare/ randande/auskulterande läkare) Du kommer att erhålla en gedigen introduktion anpassat efter dina tidigare erfarenheterKvalifikationer
Har svensk läkarlegitimation
Har mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Ger ett gott bemötande, är prestigelös och har god samarbetsförmåga
Har en god kommunikationsförmåga
Tar ansvar och kan prioritera
Flexibel och arbetar bra självständigt samt i team
Tidigare arbete som läkare är meriterande, framför allt inom Klinisk fysiologi, Kardiologi eller allmänmedicin
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, upphör: 2026-08-31 .
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C328468". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
831 27 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Klinisk fysiologi och nukleärmedicin Kontakt
Enhetschef klinisk fysiologi
Carl-Göran Persson carl-goran.persson@regionjh.se 063153715 Jobbnummer
9982382