ST-läkare till Hässelby vårdcentral
Region Stockholm / Läkarjobb / Stockholm Visa alla läkarjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker ST-läkare
Vår trevliga vårdcentral ligger centralt på Hässelby Torg, nära gröna linjens tunnelbana. Vi har ca 17000 listade patienter varav ca 280 är inskrivna i hemsjukvården. Hos oss arbetar du i en mångkulturell miljö där vi värdesätter och strävar efter goda möten, bra struktur och ett trevligt arbetsklimat. Läs gärna mer om oss på Hässelby vårdcentral
Inom vårdcentralen finns hemsjukvård, BVC-uppdrag, psykosocialt team och välfungerande sjuksköterskemottagningar för patienter med bland annat diabetes, hypertoni, astma/KOL, kognitivsvikt/demens.
Vårt läkarteam består av cirka 20 läkare, allmänspecialister, AT-, BT-, ST-läkare samt vik leg. läkare.
Vi erbjuder generöst friskvårdsbidrag, möjlighet till fortbildning och fri sjukvård. Läs mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation samt erfarenhet av att arbeta på vårdcentral . Meriterande om du arbetat i Take-care.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Måndag - fredag, heltid. i tillämpar flextid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att användas. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan bidra med nya idéer till verksamhetens utveckling, är initiativtagande och kreativ. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, såsom god samarbetsförmåga, gott omdöme, samt att du med din personlighet bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Hässelby vårdcentral Kontakt
verksamhetschef
Åsa Petersson 070-1655495 Jobbnummer
10009127