ST-läkare till Blomstermåla Hälsocentral
Region Kalmar län / Läkarjobb / Mönsterås Visa alla läkarjobb i Mönsterås
2025-09-15
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Mönsterås
, Borgholm
, Oskarshamn
, Högsby
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vi erbjuder
Är du intresserad av att bli specialist i allmänmedicin och tjänstgöra på en mindre hälsocentral på landsbygden? Då ska du söka dig till oss på Blomstermåla hälsocentral.
Arbetet hos oss innebär ett meningsfullt och omväxlande arbete som kännetecknas av utveckling och lagarbete. Här arbetar olika yrkeskategorier nära varandra och samarbete är en självklar del i vårt patientarbete. Vi har en bra gemenskap, korta beslutsvägar och arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska vara anpassad till våra patienters behov och fungera bra för oss som arbetar här. Arbetsmiljön är i fokus för våra patienters bästa, och stor hänsyn tas till medarbetarnas önskemål!
Vi erbjuder stora möjligheter till egen utveckling samt inflytande och delaktighet i verksamheten. Utöver det ges du flexibla arbetsförutsättningar för att främja balansen mellan yrkesliv och privatliv. Vi bryr oss om våra anställda och genom anställning i Region Kalmar län får du exempelvis tillgång till en rad förmåner såsom friskvårdsbidrag, en god löneutveckling, flexibel tjänstgöringsgrad med mera.
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad läkare och vill göra ST-utbildning i allmänmedicin på en mindre hälsocentral i glesbygd. För oss är det viktigt att du är stabil och trygg, har ett professionellt förhållningssätt och ett bra bemötande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du är en lagspelare och ser alla runt omkring dig som tillgångar för att skapa ett team och tillsammans bidra till våra gemensamma mål. Du är flexibel och effektiv när jobbet kräver det samtidigt som du har ett ödmjukt och omhändertagande sätt för de människor du möter.
Vår arbetsplats
Blomstermåla hälsocentral är en liten familjär hälsocentral i Mönsterås kommun. Vi befinner oss mitt ibland våra patienter i samhället, vi känner dem, har ett högt förtroende och vi ordnar för patientens bästa. Vår arbetsplats är väl inarbetad och med ett välfungerande samarbete inom och mellan yrkesgrupperna som en förutsättning för en väl fungerande god och nära vård. Vår läkargrupp består av erfarna specialistläkare i allmänmedicin som tillsammans med resten av arbetsgruppen arbetar för utveckling, kollegialitet och teamarbete.
Blomstermåla har goda kommunikationer och pendlingsavstånd både till Oskarshamn och Kalmar.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Maria Berntsson Persson, Verksamhetschef 010-3578110 Jobbnummer
9507765