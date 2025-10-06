ST-läkare till Barn- och ungdomspsykiatri i Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och fortsätta utveckla den specialiserade barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården i Skåne? Då ska du söka jobbet hos oss!
Område Bup Lund välkomnar nu en ST-läkare som tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor vill göra skillnad för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa.
Psykiatrisk öppenvård finns i fyra geografiska områden i Skåne och målgruppen är barn och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Heldygnsvården är lokaliserad till Malmö.
Område Bup Lund har drygt 100 medarbetare och vi vänder oss till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i åtta kommuner. I Eslöv finns en öppenvårdsmottagning och i Lund två öppenvårdsmottagningar, en mellanvårdsmottagning samt en mottagning för hörselskadade och döva. I Lund finns även verksamhetsområdets forskningsenhet samt utbildningsmottagning för studenter.
På mottagningarna utförs bedömningar, utredningar och behandlingar av barn, ungdomar och deras familjer. Mycket samverkan sker med övriga vårdgrannar och andra aktörer såsom elevhälsa och socialtjänst. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier såsom kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Mottagningarna utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärfacklighet samt nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.
Bup i Skåne är en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet, vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Lunds universitet både vad gäller forskning och utbildning. Det akademiska arbetet genomsyrar vår verksamhet, och vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning samt utbildning vid tillsättning av alla våra tjänster.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny ST-läkare till en våra öppenvårdsmottagningar i Lund, men är öppna för att diskutera eventuellt önskemål om placering på mottagningen i Eslöv. Den kliniska tjänstgöringen och utbildningen sker inom ramen för ST-programmet. Du erbjuds en erfaren huvudhandledare, stöd av verksamhetsområdets studierektor, ST-samordnare samt handledning på din mottagning av kliniskt skickliga specialister. Utöver givna utbildningar och ST-dagar för att uppnå målbeskrivningarna ges kontinuerlig kompetensutveckling i linje med verksamhetens behov och ditt intresse samt månadsvisa regionala och lokala läkarmöten.
Under din utbildning kommer du att tjänstgöra vid olika enheter inom Bup Skåne, med sidoutbildning/tjänstgöring inom bland annat vuxenpsykiatri, barnmedicin och beroendevård. Jourtjänstgöring i barn- och ungdomspsykiatrins samlade jourlinje i Malmö ingår också.
På mottagningarna i Lund/Eslöv och inom hela barn- och ungdomspsykiatrin Skåne pågår både kort- och långsiktiga utvecklingsarbeten. Dessa sker inom en rad områden och vi ser fram emot ditt intresse och engagemang i utvecklingen av framtidens psykiatri!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, och som önskar att bli specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och familj och gärna också från arbete inom psykiatri.
Som person har du en mycket god samarbetsförmåga, ett gott bemötande och ett intresse och engagemang för att utveckla vården med patienten i fokus. Du bidrar självfallet till ett fortsatt gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
