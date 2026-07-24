ST-läkare till barn- och ungdomspsykiatri
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård / Läkarjobb / Gävle Visa alla läkarjobb i Gävle
2026-07-24
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BUP i Gävle ligger på Södertull och består av två mottagningar som sköter bedömningar/utredningar respektive behandlingar. Vi träffar ca 2500 barn och unga varje år, mellan 6 och 18 år. I höst kommer vi gemensamt förbereda för att skapa mer integrerade team med större kontinuitet. Vi som jobbar är sjuksköterskor, läkare, socionomer, psykologer, arbetsterapeut, specialpedagog. Huvudsakliga verksamheten bedrivs vardagar 8-17. BUP finns också i Bollnäs och Hudiksvall. I Gävle finns länets två slutenvårdsplatser för BUP som bedrivs i samverkan med Vuxenpsykiatrin. Ätstörningsenhet för länet finns också i Gävle. BUP bildar ett VO med Barnhabilitering och Familjehälsa och vi har gemensamma vårdprogram.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss får du en bred och strukturerad specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatri. Du inleder din ST-tjänst med mottagningsarbete där du möter barn, ungdomar och deras familjer. Under utbildningen utvecklas du successivt i din yrkesroll med stöd av erfarna kollegor, handledning och ett välorganiserat utbildningsupplägg.
Du kommer bland annat att
• arbeta med bedömning, diagnostik och behandling av barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd
• följa upp behandlingar och successivt fördjupa dina kunskaper inom barn- och ungdomspsykiatri
• delta i fördjupade psykiatriska utredningar
• utveckla ett helhetsperspektiv kring de medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar barns och ungdomars hälsa
• genomföra sidoplaceringar inom bland annat heldygnsvård och ätstörningsvård
• en period delta i BUP:s beredskapslinje som en del av specialistutbildningen.
Hos oss erbjuds du en kvalitativ ST-utbildning i en verksamhet med stort engagemang för utbildning, utveckling och kollegialt stöd. Vi har en god handledningskultur och ett öppet arbetsklimat där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Hos oss får du
• individuell och gruppbaserad handledning av erfarna specialister
• tillgång till läkarkollegium med regelbundna möten och utvecklingsdagar
• stöd av lokal studierektor samt återkommande ST-seminarier i länet
• möjlighet att ingå i ST-läkarnätverket inom sjukvårdsregion UppsalaÖrebro
• arbeta i en mångkulturell arbetsgrupp med kollegor från flera olika länder
• bli en del av en ST-grupp med åtta ST-läkare fördelade mellan Hälsingland och Gästrikland.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker en läkare som tycker om att träffa allehanda människor, gillar kommunikation och ändå kan vara stabil och eftertänksam. Du får gärna kunna röra dig mellan rent medicinska aspekter och mer sociala/mänskliga.
I rollen som ST-läkare ska du
• ha svensk legitimation
• kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Körkort för personbil kan vara en fördel, men är inget krav.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Ansök redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Barn- och ungdomssjukvård Kontakt
Anders Forsell, GHLF anders.forsell@regiongavleborg.se Jobbnummer
10011070