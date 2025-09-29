ST-läkare till anestesikliniken
Anestesikliniken, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2025-09-29Om företaget
Anestesikliniken vid Nyköpings lasarett är en dynamisk arbetsplats med ett ungt och vetgirigt kollegium av läkare. Staden är gammal med spännande historia och naturskönt läge vid havet. Sjukhuset har en operationsavdelning med 9 salar och genomför årligen ca 5000 anestesier. Opererande klinker är kirurgi/urologi, ortopedi, kvinnoklinik inklusive förlossningsverksamhet, samt ÖNH. Vidare utförs anestesier för ECT och tandpatienter och vi ansvarar för centrala-läkare till anestesikliniken accesser inklusive subkutan venport. Intensivvårdsavdelningen har 6 vårdplatser med modern utrustning och kapacitet för kategori 2-vård. Nyköpings lasarett har ca 160 vårdplatser och präglas av lätt och gott samarbete samt hög effektivitet och kvalitet.
Det genomförs en omfattande om- och nybyggnation av sjukhuset, där en ny operationsavdelning invigdes i december 2023, IVA flyttade in i nyrenoverade lokaler i mars 2024 och ombyggnation av en ny perioperativ-avdelning pågår. Vi söker fler medarbetare för att klara framtida utmaningar och hoppas du vill bli en del av vårt team.
Idag är vi nio överläkare, fyra specialister och tio ST-läkare. Som ST-läkare är du från dag ett en viktig del av kliniken och står för framtidens bemanning. På vår klinik får du en bred basutbildning inom området tillsammans med handledning av erfarna specialister. Delar av utbildningen genomförs som sidotjänstgöring vid kategori 1-sjukhus samt anestesi och intensivvård inom ett specialområde på annat sjukhus.
Det finns en ST-studierektor på kliniken och ST-läkarna följer ett individuellt utbildningsprogram som utgår från Socialstyrelsens målbeskrivning för anestesi och intensivvård. Introduktionsperioden är 6 månader, då du lär dig att söva och väcka på operationssal tillsammans med narkossköterska och sedan introduceras i arbetet på IVA. Du kommer att under handledning introduceras i jourverksamheten.Arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett varierande arbete varvat på operation och IVA, där ingår att söva, väcka, bedöva, lindra samt lösa akuta situationer på hela sjukhuset. Jourtjänstgöring ingår i anställningen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Verksamhetschef anestesikliniken Nyköpings lasarett Ulrika Otterstedt, 0155-24 77 42.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på anestesikliniken i Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
