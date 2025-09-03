ST-läkare till akutkliniken
Akutkliniken universitetssjukhuset i Linköping (US) ingår i Närsjukvården i centrala Östergötland med cirka 195 anställda, varav 60 läkare (38 specialister i akutsjukvård).
Vi utreder och behandlar cirka 50 000 patienter årligen varav mindre än 20 % läggs in på sjukhuset för fortsatt vård.
Vi är den akutklinik i Sverige som kommit längst vad gäller införande av akutläkare. Vården bedrivs på ett processorienterat arbetssätt där alla yrkesprofessioner arbetar i team. Vår ambition är att med hög medicinsk kompetens samt empati och respekt för den enskilde patienten erbjuda bästa akuta omhändertagande.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Akutkliniken har ett stort utbildningsuppdrag för AT-läkare och ST-läkare inom andra specialiteter. Vår klinik bedriver också forskning och undervisning inom akutsjukvård, vi har en forskningsenhet och blev första universitetsklinik i Sverige som bedriver akutsjukvård.
Utbildningsplanen utformas tillsammans med dig och studierektor med målet att du ska få specialistkompetens i akutsjukvård enligt Socialstyrelsens målbeskrivning med hänsyn till SWESEM:s rekommendationer.
Vi har varje termin återkommande vidareutbildning för våra ST-läkare för hela Region Östergötland och veckovis fallbaserad STÅR-utbildning med direkt handledning av erfarna specialister i akutsjukvård. Du har därmed tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter att påverka specialitetens framtida utveckling.
Sedan några år bemannar vi specialistläkarlinje på akutmottagning vid Motala Lasarettet, (LiM), dygnet runt. Flera av våra specialister tjänstgör redan på LiM så det finns goda möjligheter att vara med och utveckla akutsjukvården på LiM.
Behöver du göra bastjänstgöring (BT) enligt (HSLF-FS 2021:8) så ingår det som en integrerad del av din specialisttjänstgöring(ST) hos oss.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
På akutkliniken arbetar vi i team, du som ST-läkare tjänstgör som läkare i olika team och arbetar tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor. Ett av våra team inriktas mer mot kritiskt sjuka och instabila patienter.
Som första akutklinik i Sverige bemannar vi bakjourslinje i akutsjukvård dygnet runt. Bakjouren har det operativa ansvaret för akutmottagningen, är teamledare på akutrum, handleder kollegor och ger medicinska råd till ambulanssjukvården.
Ett att våra senaste projekt är sektionering inom olika område som akutgeriatik, barnakutsjukvård, Critical Care, POCUS (Patientnära ultraljud), Katastrof och prehospital medicin med stark tvärprofessionell utbildning.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för akutsjukvård. Ett krav är att du har svensk läkarlegitimation (skall bifogas ansökan) och goda kunskaper i svenska språket.
Erfarenhet av forskning och undervisning är meriterande vid tillsättning, och delaktighet i undervisning och forskning förväntas av alla medarbetare.
Är du specialist i annan närliggande specialitet t ex internmedicin, intensivvård, gärna med erfarenhet av akutsjukvård och har ambition att bli akutläkare då är du också välkommen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, framför allt avseende beslutsamhet, teamarbete och samarbetsförmåga.
Ansökan och anställning
Provanställning kan komma att tillämpas. Glöm inte att även bifoga kopia på examensbevis eller legitimation.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
