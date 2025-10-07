ST-läkare sökes till BUP Halland
Vi söker legitimerad läkare till ST-tjänst inom BUP Halland.
Tjänsten har sin huvudsakliga placering i norra Halland (Varberg).
Vi erbjuder ett intressant, omväxlande och ansvarsfullt arbete där du som ST-läkare ges möjlighet att arbeta tillsammans med många olika personalkategorier.
ST-utbildningen kommer att ske inom ramen för ST och följa regionens ST-rutiner och klinikens struktur för det. Du har en individuell huvudhandledare. Under ST-tjänsten ingår längre placering inom BUP:s öppenvårdsmottagning, placering inom BUP:s slutenvårdsavdelning. Sidoutbildning sker på barnmedicin inklusive barnhabilitering och vuxenpsykiatri. Det finns på kliniken internutbildning för nyanställda, som ST läkare ingår du i de regelbundna utbildningsträffar som sker internt och ihop med Region Skåne. Metiskurser ingår i ST i den omfattning som är rekommenderad från specialistföreningen. Som ST-läkare är du en del av läkargruppen inom BUP Halland. I tjänsten ingår jourarbete kopplat till vår slutenvårdsavdelning.
Under 2022 genomgick kliniken SPUR-granskning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Om arbetsplatsen
BUP har som uppdrag att erbjuda utredning och behandling till barn- och ungdomar 0-17 år med psykiatriska tillstånd med behov av insatser på specialistnivå. Inom barnpsykiatrin arbetar vi ofta tvärprofessionellt och samarbete med psykologer, socionomer och sjuksköterskor är stor del av det gemensamma arbetet kring patienter i teamet. På kliniken arbetar idag 17 specialistläkare, 8 ST-läkare och 3 vikarierande underläkare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom BUP eller annan närliggande specialitet.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Då du arbetar i ständig dialog med patient, föräldrar, anhöriga, samverkanspartners och övrig personal på mottagningen så är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift (C1 nivå). Du behöver vidare ha en god förmåga att lyssna in och anpassa din kommunikation utifrån motparten. Flexibilitet i arbetet med god förmåga att samarbeta med andra yrkeskategorier är viktigt. Att du använder en strukturerad arbetsmodell och med god förmåga att planera är centrala områden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
