ST-läkare sökes till Akutmottagningen Varberg
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2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Arbetet är förlagt till akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg. Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av alla slags patienter som söker på akutmottagningen, inkl. pediatriska patienter. Handledning av AT- läkare och andra icke legitimerade läkare ingår i arbetsuppgifterna. Det är önskvärt att du aktivt bidrar i klinikens utveckling.Utbildningsbakgrund
Tjänsterna är upplagda som sedvanliga ST-tjänster med en kombination av kliniskt arbete och utbildning. En betydande del av tjänstgöringstiden är förlagd som sidoutbildning på andra kliniker inom och utom det egna sjukhuset. En individuell ST-plan utformas i samråd med handledare, studierektor och läkarchef. Internutbildning erbjuds ca 12 dagar per år och externa kurser i nödvändig utsträckning för att uppfylla målbeskrivningen för ST i akutsjukvård. Under ST-utbildningen förutsätts det att ST-läkaren påbörjar specialistföreningen SWESEMs specialisttentamen och internutbildningen syftar till att ge nödvändiga förutsättningar för detta.
Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och vi bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg. Vi har ca 3 500 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna och vi erbjuder specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi arbetar med ständiga förbättringar.
Akutkliniken Hallands sjukhus är en egen klinik och består bl.a. av akutmottagningarna i Halmstad respektive Varberg. Akutläkare finns i Varberg sedan 2003. Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg har ca 44 000 besök årligen. Vid kliniken arbetar 15 specialister i akutsjukvård och 9 ST-läkare i olika stadier i sin specialistutbildning samt 6 underläkare. Vi träffar akuta patienter inom alla specialiteter och åldrar. Från och med 2025 har Akutklinikens läkare tagit över läkarbemanningsansvaret på Akutmottagningen i Varberg.
Vi har ett utbildningsbefrämjande klimat och god kollegialitet. Detta understryks bl.a. av mycket goda omdömen från AT-läkare. Kliniken har kommit en bit på väg i utvecklingen av bl.a. akutläkarverksamheten men utvecklingspotentialen är fortfarande stor och goda förutsättningar finns att delta i formandet av den framtida akutsjukvården utifrån egen kompetens/intresse och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och redan har viss erfarenhet inom akutsjukvård. Tidigare påbörjad ST-utbildning eller specialistutbildning i annan relevant specialitet anses meriterande. För tjänsten förutsätts god samarbetsförmåga och att du är en lagspelare, eftersom du arbetar i team med läkarkollegor, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Goda kunskaper i svenska språket är ett absolut krav. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret. Vänligen medtag ett aktuellt utdrag till ev. intervjutillfälle.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
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Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
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Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Avdelningschef/överläkare
Viola Mittermayer 0721-413047 Jobbnummer
9953656