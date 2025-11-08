ST-läkare Rörelseorganens centrum Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Rörelseorganens centrum är en universitetssjukvårdsenhet med verksamhet i Umeå och ca 225 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Skellefteå och Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Rörelseorganens centrum, Umeå är en Universitetssjukvårdsenhet (USVE) där forskning och handledning av studenter är en naturlig del av den kliniska vardagen.
Vår allsidiga verksamhet inom Rörelseorganens centrum ses som stimulerande av vår personal då verksamheten är uppdelade i olika sektioner som ger ett variationsrikt arbete och en medicinsk kunskapsbas. Vi har en verksamhet med bredd och även djup som omfattar allt från bedömningar av patienters ortopediska problem, akuta såväl som elektiva. Detta sker i akutverksamhet, på mottagning, vårdavdelning inkl. vår nyöppnade KUA (klinisk utbildningsavdelning) och operation med en omfattande ortopedisk kirurgi för fraktur/trauma, rygg, protes, tumör, fotled/fot, axel, knä, idrotts-och barnortopedi.
Nu söker vi ST-läkare till Ortopedsektionen, Rörelseorganens centrum i Umeå!Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du arbetar både på vår mottagning likväl som på avdelningen och vid operationer. Arbetet är varierat och du har en viktig roll runt patienten. Förutom det medicinska arbetet handlar arbetet om att utveckla relationer och vara en medmänniska, både för våra patienter och deras anhöriga samt gentemot vår personal.
Utöver det specialitetsspecifika programmet med SK-kurser och utbildning, deltar ST-läkaren även i en så kallad LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten. Du får en utsedd handledare för hela din ST-utbildning.
Jourtjänstgöring ingår i ST-tjänsten. Du kommer även att vara placerad vid Ortopedkliniken i Skellefteå/Kirurgcentrum Södra Lappland Lycksele under en 3-6 månaders period under din ST. Detta för att du ska få en chans att ta tillvara det mindre sjukhusets fördelar med hög volym standardortopediska bedömningar och operationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett specifikt intresse för att utbilda dig inom ortopedi. Förutom formell behörighet skall du ha gott omdöme, bra samarbetsförmåga, samt bidra till din egen kompetensutveckling förmåga och vara delaktig att även leda och entusiasmera medarbetare.
Du tar gärna egna initiativ, är lätt att samarbeta med, samt är nyfiken på nya utmaningar. Du arbetar i team - självständighet, flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Goda språkkunskaper i svenska, motsvarande svenska C eller högre.
Vi bedriver forskning inom en rad områden. Vetenskaplig meritering, forskningsintresse eller redan påbörjade doktorandstudier är meriterande.
Kontroll av läkarlegitimation och andra relevanta uppgifter sker via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Verksamhetschef
Lisbeth Brax-Olofsson lisbeth.brax.olofsson@regionvasterbotten.se 076-1263718 Jobbnummer
9595058