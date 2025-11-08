ST-läkare Reumatologiska kliniken, Umeå
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik Västerbotten / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-11-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Reumatologisk klinik Västerbotten i Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Reumatologiska kliniken är en länsklinik med enheter i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Kliniken ansvarar för den högspecialiserade vården i reumatologi i norra sjukvårdsregionen och förfogar över slutenvårdsplatser vid Norrlands Universitetssjukhus (NUS), där patienter med svåra systemsjukdomar som kräver sjukhusvård utreds och behandlas. Vid enheten i Umeå bedrivs dagsjukvård med ca 1200 infusionsbehandlingar/år.
Öppenvårdsverksamheten är stor med mottagning vid alla enheter. I Lycksele och Skellefteå sker mottagningen med tillresta läkare från Umeå samt via Telemedicin. Mottagningen domineras av patienter med reumatiska sjukdomar som kräver aktiv antireumatisk behandling samt akut- och konsultverksamhet. Forskning och utbildning är en viktig del i vårt uppdrag som universitetssjukvårdsenhet.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som ST läkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Det specialitetsspecifika programmet består av klinisk tjänstgöring vid Reumatologiska kliniken, Västerbotten samt olika sidotjänstgöringar. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom reumatologi.
Då klinikens patienter i huvudsak har kroniska diagnoser som följs under lång tid bör du ha ett intresse för långsiktigt arbete och att bygga relationer. Den medicinska utvecklingen inom specialiteten har varit och är omfattande, vilket ställer krav på flexibilitet och intresse för utvecklingsarbete. Utöver detta tas hänsyn till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Kontroll av läkarlegitimation och eventuella relevanta specialistbevis via Socialstyrelsen (HOSP) kommer att ske när ansökan inkommit.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Reumatologisk klinik Västerbotten Kontakt
Verksamhetschef
Kristina Juneblad kristina.juneblad@regionvasterbotten.se 072- 2216 185 Jobbnummer
9595062