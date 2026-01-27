ST-läkare radiologi sökes till Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Inom Bild- och funktionsmedicin arbetar ca 250 medarbetare från olika yrkeskategorier. Det är en högteknologisk arbetsmiljö i ständig utveckling med akuta- och planerade undersökningar. Läkargruppen i länet består idag av totalt ca 45 radiologer. Där ST-läkargruppen omfattas av 18 ST-läkare på olika utbildningsnivå,
I Mora arbetar ca 48 medarbetare, varpå 5 är specialister och 6 ST-läkare. En av våra ST-läkare blir färdig specialist under 2026 varpå vi kommer ha en ledig tjänst. Så trivs du med den familjära känslan men ändå vill hålla en stor bredd på det du gör - då är det arbetsplatsen för dig.
ST-läkare radiologi sökes till MoraPubliceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av och vill fördjupa dig inom radiologi, och har en god samarbetsförmåga, lätt för att kommunicera och och ett flexibelt förhållningssätt? Där du inte heller räds att ta beslut, och alltid strävar efter långsiktig hållbarhet.- då är du eventuellt vår nya kollega!
ST-läkargruppen i Mora omfattar idag 6 ST-läkare på olika utbildningsnivå. Vårt mål är att erbjuda en allsidig ST-utbildning med där man ges möjlighet att utvecklas och bli en duktig självständig allmänradiolog. Klinisk handledning ges kontinuerligt i det dagliga arbetet. Tjänsten innebär jourarbete (kväll, natt och helg).
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö och patientsäkerhet samt vidareutveckla verksamheten som exempelvis återkommande utbildningsinsatser i form av externa och interna utbildningar, referatmöten och diskrepansrond med övriga medarbetare i länet. Det är en högteknologisk arbetsmiljö i ständig utveckling med akuta- och planerade undersökningar. Arbetet innebär självständigt arbete varvat med nära samarbete med dina kollegor, remittenter, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och fysiker.
Se mer om hur det är att arbeta som radiolog här: https://www.youtube.com/watch?v=2POjVIffiXQ
Legitimerad läkare som genomgått AT/BT, med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Kunskaper i det svenska språket (skrift och tal) motsvarande lägst C1.
Meriterande:
Arbetslivserfarenhet inom radiologi
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras. Ersättning
