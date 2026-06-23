ST-läkare, Primärvårdsområde Väst, Vännäs Hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå / Läkarjobb / Vännäs Visa alla läkarjobb i Vännäs
2026-06-23
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå i Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig.
Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga fokusområden för oss är att erbjuda ett behovsanpassat vårdutbud samt att fortsätta utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvård Väst är en basenhet med fyra hälsocentraler i både stad och på landsbygd, fördelat över fyra kommuner: Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Umeå. Hälsocentralerna har ett tätt samarbete inom basenheten. Goda förbindelser med lokal- och länstrafiken möjliggör pendling till, från och mellan våra enheter.
Vi sökere ST-läkare till vår basenhet med placering för närvarande vid Vännäs hälsocentral.
Vännäs hälsocentral, som ligger vackert belägen vid Umeåälvens strandkant cirka 3 mil från Umeå stad, är en alldeles nybyggd och modern anläggning. Vid hälsocentralen arbetar ett fyrtiotal medarbetare. I Vännäs arbetar vi i olika team, bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete samt har ett gott samarbete med kommunens olika vårdverksamheter. Våra ledord är: Trevlig, tydlig, konsekvent.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. Som ST-läkare kommer du att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem likväl som att självständigt bedöma och behandla dessa, samt de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet följs en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen behöver personens hela livssituation vägas in. Du är en aktiv deltagare i läkargruppen och samverkar med övriga yrkesgrupper.
I din ST-anställning ingår jourtjänstgöring.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom allmänmedicin.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Du ska vara intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och vara beredd på att ta eget ansvar i olika frågor. Personliga egenskaper som värderas högt är god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt flexibilitet i arbetet.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
För placering inom Primärvård krävs att du har B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2026-12-31.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Umeå Kontakt
Västerbotten läns läkarförening
Annika Burman annika.burman@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9975333