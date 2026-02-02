ST-läkare Onkologi, Cancercentrum, Umeå
2026-02-02
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Vi erbjuder onkologisk högspecialiserad vård till hela norra regionen inklusive strålbehandling.

Arbetsuppgifter
Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss ingår du som en viktig del av verksamheten. Det specialitetsspecifika programmet består av klinisk tjänstgöring vid Cancercentrum samt enstaka sidotjänstgöring utifrån individuella behov.
Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten.

Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde Du har arbetat som legitimerad läkare inom onkologisk vård under minst 6 månader. Du har ett starkt intresse för att specialisera dig inom onkologi. Du har en god samarbetsförmåga då vi arbetar teambaserat. Du har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du är flexibel med en god förmåga att anpassa dig till förändrade arbetssätt. Forskningsintresse är meriterande.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Region Västerbotten, Cancercentrum

Kontakt
Medicinsk chef
Medicinsk chef
Hani Adamo hani.adamo@regionvasterbotten.se 090-7858597
